居屋2020｜馬鞍山錦駿苑現首宗撻訂　料買家最多遭殺訂$33.8萬

【居屋/啟翔苑/山麗苑/錦駿苑/彩禾苑】今期居屋以市價六折推出四個屋苑，包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑。四個屋苑自5月底起開始揀樓，至今只剩山麗苑可供選購。

根據成交紀錄冊，馬鞍山錦駿苑今日（25日）有一宗撻訂，為該屋苑的首宗撻訂，涉及C座21樓9室，面積為441平方呎，售價約338萬元。買家料最多被沒收33.8萬元訂金。



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涉事單位售338萬

馬鞍山錦駿苑於7月底售罄，今日錄得該屋苑的首宗撻訂，涉及C座21樓9室，面積為441平方呎，售價約338.21萬元，平均呎價為7,669元。翻查紀錄，該單位於6月23日成交，並在今日撤銷買賣協議。

若準買家申請撤銷買賣協議，房委會就會沒收相等樓價5%或10%的訂金。若買家為白表客，以一成訂金計算，估計損失訂金約33.82萬元；若買家為綠表客，以最少5%訂金計，估計損手約16.91萬元。

今期居屋啟翔苑於6月時曾經錄得一宗撻訂，其後重售單位火炭旭禾苑亦於7月16日錄得撻訂，涉及9樓5室，面積為355平方呎，售價為259.1萬元。

揀樓只剩山麗苑

居屋2020現時只剩山麗苑可供選購，尚餘889伙單位，大部份為面積291平方呎或以下的單位。房委會明日續邀請310位白表家庭申請者揀樓。