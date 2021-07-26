居屋2020｜馬鞍山錦駿苑逾2000伙售罄　山麗苑尚餘逾八成單位未售

【居屋/啟翔苑/山麗苑/錦駿苑/彩禾苑】今期居屋以市價六折推售四個屋苑，當中包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，於5月31日起開始揀樓。

繼鑽石山啟翔苑售罄後，馬鞍山錦駿苑亦在今日（26日）悉數售出，成為今期排行第二「搶手」的屋苑。而粉嶺山麗苑則只售出不足兩成單位，尚餘超過2,600伙，料單身人士最後只剩山麗苑可選購。



馬鞍山錦駿苑合共提供2,079伙，已在今日全部售罄。（資料圖片/盧翊銘攝）

早前深受買家歡迎的鑽石山啟翔苑，不足一個月940伙已率先售罄。不過，錦駿苑今日亦同樣售完。

剩下6伙已售完

錦駿苑合共提供2,079伙，共設有五座，是今期的新居屋中，繼山麗苑提供最多單位的新屋苑。

錦駿苑本來只剩下6伙可選，餘下的單位全部位於C座低層，單位面積介乎311至314平方呎。全數餘下單位今日亦已售出。

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資料顯示，由於啟翔苑及錦駿苑已售完，至今只得火炭彩禾苑和粉嶺山麗苑可選購。現時彩禾苑共剩133個單位，而山麗苑則有2,652伙。

今期居屋中，單身人士共有12.8萬份申請，白表佔12.18萬，綠表佔6,600份。由於一人申請者獲預留700個單位，而他們的選樓順序排於最後，意味著他們或只可選購皇后山山麗苑的單位。