楊潤雄專訪｜談教師移民　稱港人有遷居自由　提醒香港未來發展佳

移民成風，香港教育界出現教師離職潮及學生退學潮，今年明顯較多學校招聘教師，同時名校也罕有大賣廣告招插班生。教育局局長楊潤雄接受《香港01》訪問時說，若適齡人口持續偏低，政府長遠需調節教育資源，而教育局正與學界商討長遠解決方案，暫未有定案，但坦言不排除或需縮班殺校：「如果無咁多學生，無理由有咁多學校喺度，係最基本原則。」

至於教師離職潮，楊潤雄形容，港人有移民遷居自由，教育局不會阻止教師離開，惟他認為國安法下香港社會穩定，相信香港未來發展良好，呼籲教師「理性選擇」。



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教育局局長楊潤雄稱局方正審視適齡學生人口趨勢，以決定需否減少學校。（李澤彤攝）

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「要穩定教育界 但都係洗緊公帑」

據教育局學生人數統計報告，2020/21學年有近8,000名中小學生退學，學界憂面對縮班殺校危機。楊潤雄接受《香港01》時說，本港近幾年出生人數持續下降，若情況持續，政府需調整資源分配，「要穩定教育界，但都係洗緊公帑」。他指教育局會視乎長遠人口趨勢，與學界商量解決方案，「重點唔係呢一兩年點處理，而係長遠人口趨勢對學界帶嚟咩影響。」

（適齡人口）短時間跌落嚟，我哋會做多啲。但一路跌，為公眾利益都要諗，真係無咁多學生嘅時候，點解需要咁多學校？ 教育局局長楊潤雄

正商對過渡方案 學生人數減 官校都要結束

楊潤雄說，教育局正留意人口變化，若只有移民潮影響，「一兩年要走嘅走咗」，其後人數穩定可作短期安排；但如本港出生率持續處於低水平，政府便需調節投入教育的資源。他透露正與個別學校及辦學團體初步商討如何過渡，暫未決定方案。他指2012年教育局推出「保學校、保教師、保實力」的三保政策，是因當時出現的學生人數減少是短暫性。

至於會否縮班殺校，楊潤雄直言：「如果無咁多學生，無理由有咁多學校喺度，係最基本原則。」被問到官校會否率先被「殺」？他指會以學校收生情況及學生利益先行，「譬如香島道官小，我哋都結業。真係見到無咁嘅人口，就算官校我哋都願意做（殺校），係無辦法。」他重申，必須在穩定教育界及使用公帑之間作出平衡。

受疫情影響，跨境生自2020年農曆年假後，一直未能如常回港上課。（資料圖片）

委託內地機構為跨境生提供學習輔班

跨境生過去一年半都無法如常通關回港，楊潤雄說，若學校有提供網課等服務，教育局9月中「點人頭」時會計算相關學生，待通關後再掌握回港上學的學生人數。

楊潤雄透露，教育局為加強對跨境生的學習和情緒支援，早前委託了承辦機構在今年5月至7月，於深圳羅湖、福田及南山區開辦「心理社交支援課程」及「學習支援課程」課程，供有需要中小學跨境生報讀，名額共1,400個。

另設「深圳營運綜合服務點」，2.5萬名跨境生可報名參加興趣班，借用書籍、學習資源及康樂用品等。楊潤雄說，正檢視課程及計劃成效，並考慮在未通關前延續服務，料新學年9月尾至10月可繼續。

▼移民潮下 香港機場送別場面不斷▼



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港具前景 籲教師移民前理性選擇

近月移民的港人中，有不少是教師。有指教師離職潮源於對香港政府、教育局失去信心，楊潤雄承認「多咗人離開香港移民係事實」，他指其他行業亦然，「每個人移民都有原因，我又睇唔到暫時教育界特別多，不過有人報（道）啫，有啲行業如貿易界冇人去做統計，醫療界都話有人走，係咪代表對社會有咩影響？我哋都經歷唔少（移民潮），你睇返過去歷史，唔同階段都有人話要離去，根據過去經驗，我哋每一次都能夠應付到個困難或帶嚟影響。」

他認為近月較多學校招聘教師，或是因有「音樂椅效應」，個別學校確實「緊張啲」，不過到現在已大致請到人，未有聽到出現請不到人情況。

我就唔會話佢哋對教育局或者政府無信心，每個人都有自己考慮。的確多咗人離開香港，依家有啲地方特別推出計劃，自然吸引多啲人過去。 教育局局長楊潤雄

教育局局長楊潤雄認為香港社會穩定，未來發展機會多，呼籲有考慮移民的教師作「理性選擇」。（李澤彤攝）

楊潤雄又說，香港人有移民遷居自由，「決定喺邊度生活從來都係自由選擇嚟，我哋唔會話做會啲咩阻止。」他重申，港區國安法立法後，香港社會趨向穩定，相信未來發展機會佳，呼籲教師作理性選擇，「依家國安法社會穩定，十四五（計劃）沿著國家發展大局、大灣區，香港未來發展係好有機會......尊重每個人選擇，但亦會盡力宣傳出去，希望大家做理性選擇。」