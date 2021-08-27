楊潤雄專訪｜斥教協五宗罪失教育專業　將落區接觸前線教師

教育局7月31日公布終止與擁有9.5萬名會員的「教育專業人員協會」的工作關係，教協本月10日宣布解散。教育局局長楊潤雄接受《香港01》訪問，形容政府以往不時聆聽教協建議，直至2014年佔領中環起，教協與教育專業「愈行愈遠」，至2019反修例風波，顯示教協熱衷參與「社會動亂」和政治議題，沒有制止學生參與，甚至呼籲教師罷課，售賣「黑暴書籍」，「五宗罪」顯示政治凌駕教育專業，教育局才決定「落刀」終止合作。

他直言教協會員人數多，終止合作前教育局已仔細評估及考慮對社會的影響，以及善後安排，由與教協「分手」到教協決定解散，顯示影響不大。

展望未來，楊潤雄說，教育局分區會加強聯絡學校，他本人及副局長蔡若蓮亦會重啟「落區」計劃，新學年起每隔兩至三周親身與前線老師見面，聆聽業界聲音。他又呼籲老師改變一貫求助教協的慣例，遇困難時直接聯絡教育局，「放膽嚟搵我哋」。



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楊潤雄形容教協會員人數多，教育局經長期觀察才決定終止合作關係，事前有評估對教育界的實際影響及考慮善後安排。（李澤彤攝）

▼2019年9月2日中學生罷課集會▼



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與教協「分手」不難也不易

楊潤雄接受《香港01》訪問，談及與教協終止合作，被問到決定是否困難，他思考一會後拋出「你話難又唔係話好難，話易都有好多考慮。」他形容教協對業界帶來「不良影響」，教育局無法再視其為專業團體，原則上終止合作是「理所當然，絕對唔難」。

然而，他形容教協會員人數多，須考慮終止合作對教育界的實際影響，例如經教協轉介並處理中的投訴，「因為佢本身都有好多會員係入面，我哋當然要考慮實際情況，考慮得要仔細，都要時間，係經長期觀察同實際情況。」

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指教協熱衷政治議題 無勸阻學生參與違法行為

「以前一路建立落嚟，我哋一直有聽教協代表教師表達嘅意見，明顯係呢幾年，（教協）走嘅方向與原先成立愈走愈遠。」楊潤雄批評教協由2014年佔領中環起愈來愈背離教育專業，逐一數教協的不是：

「參加社會『動亂』、好政治性議題，都係好熱衷」；

「當一啲政治活動去到校園時，見到有學生參與，作為專業團體應出嚟制止，應鼓勵老師秉承專業，勸阻學生參與犯法行為。一個專業團體應該咁做，（但）尤其是2019年更加睇唔到」；

「佢哋更加有講過叫老師去罷課，正正就係呢啲政治行動帶到去校園裡面，呢個明顯係政治凌駕專業」；

「賣『黑暴』書籍等等有好多嘢。」

他指教協變成不專業組織，令到教師「有時看法避唔到」。

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教協以往就多項議題收集業界意見，再向公眾及政府反映。教育局日後將如何收集前線意見？楊潤雄質疑教協近年調查代表性，重申教育局在大議題上均會詢問辦學團體及校長會意見，了解業界對政策的意見；未來亦會與新的教育工會或團體接觸討論。

咁多會員嚟講，（意見）調查好多時都係好少數人，過去嗰段時間究竟反映到幾多會員聲音？其實有陣時我哋都好懷疑，定因為政治理由發聲？ 教育局局長楊潤雄

籲前線老師「放膽嚟搵我哋」

楊潤雄透露，新學年起除了要求分區教育局同事加強收集意見，亦會與副局長蔡若蓮重啟「落區」計劃，直接與前線老師見面，聆聽意見，「之前我同副局每兩三個禮拜會去見一啲老師，分區抽30個老師直接溝通。依家疫情叫過咗，新學年我哋打算重新做返。」他呼籲教師遇困難可直接向教育局投訴或求助，毋須再如過往經教協，「放膽嚟搵我哋，改變下習慣。」

教協多年來提供多項教師培訓，不少與大專院校合辦，被問到日後如何彌補培訓機會？楊潤雄說，暫無收到校長或教師反映面對實際困難，相信終止合作對教育局整體工作影響不大，而現行培訓已可滿足需要，若將來有需要，教育局可增辦課程。

▼教協銅鑼灣超市及會址▼

