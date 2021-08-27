楊潤雄專訪｜暫無中學開學後全日面授　官校九成教職員已打疫苗

新學年在即，教育局局長楊潤雄接受《香港01》訪問，形容本港現時疫情平穩，有信心9月1日全港學校可開學，但維持上半天面授課。

教育局本月初公布，若學校教職員及學生打齊兩針比率分別達七成及滿14日，可申請恢復全日面授。楊潤雄透露，暫未有學校申請恢復全日面授，相信是學校需時與持份者商量，或學生接種率未達7成。他表示，官校九成教職員已打疫苗，隨着本港接種率持續上升，他料最快9月中會有中學申請恢復全日面授，「打完兩針都要28日，再加兩個禮拜都要六個禮拜時間......如果聽到呼籲先做，9月頭未必做得切。」



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教育局局長楊潤雄說，本港疫情穩定，預計9月1日可如常開學，上半天面授課。（李澤彤攝）

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三年來不一樣的開學

「希望未來一年唔需要再有任何停課安排！」楊潤雄在訪問時，回顧過去兩年的開學日都非一般，2019年有反修例風波，在「動亂」下開學；去年則在疫情下開學，要分批開學，期間又因新一輪疫情，學生只能局部回校，到差不到今年5月才全面恢復面授。近期疫情雖未息，主要是需星輸入個案，本港則沒有源頭不明個案，有信心9月1日可如常開學。

▼2020年9月1日廠商會中學網上開學日▼



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▼2020年9月23日天主教慈幼會伍少梅中學恢復面授首日情況▼



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學校接種疫苗達七成 教育兩日內可批全日面授

教育局本月初公布，若學校七成教職員及學生打齊兩劑疫苗兼過了14天，可全校或相關級別全日面授，但楊潤雄說：「到暫時為止，未有一間學校同我哋講做到。」他表示，申請審批不難，「只要（擬全日面授）四日前通知我哋，兩日可答覆。」

被問到有否感失望，他指不少學生在得知教育局有全日課安排後應呼籲接種，如由8月開始，需時至少六周才達要求；而即使接種率達七成，學校仍需與校董會及家長等持份者商量再作決定，估計最快9月中才有中學提出申請，「恢復全日課都要同持份者傾，我哋只係多個選擇畀佢，如果佢哋傾完覺得半日暫時都可以，我哋無話咩目標，主要都係無防疫角度，愈多人打愈好。」

計返時間，打完兩針都要28日，再加兩個禮拜都要六個禮拜時間......如果聽到呼籲先做，9月頭未必做得切。 教育局局長楊潤雄

▼6.14起12至15歲少年開始可接種復必泰疫苗▼



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逾半青少年已打疫苗 教育局9月再問各校接種率

教育局在7月詢問各中學的打疫苗情況，當時有七成教職員表示已經或計劃接種，學生也有四成表示會打。楊潤雄相信現時接種率會比當時更高，他持別指出，官校九成教職員已打疫苗，「成個社會會愈做愈好，令課堂恢復正常。」

根據政府數據，在約45萬名12至19歲的青少年當中，截至昨日有55.3%已打至少一劑疫苗，當中約三分二（38.5%）已打第二劑，由今日（27日）起學生更可取即日籌打疫苗。楊潤雄呼籲學生盡快接種。

未打針的教職員新學年起須自費兩周一檢，被問到會否參考老人院舍員工做法，加密至7日一檢？楊潤雄說，9月開學後會再向學校了解，更準確掌握接種數字再決定。他又說，學校須尊重部份教職員會因為身體原因不適宜接種，不宜強迫，但可建議他們每隔一段時間向醫生索取最新醫療意見，「大家都聽到好多醫生話好多人都適合（打疫苗），相信數目會愈來愈高，希望老師可以以身作側，畀同學睇得到接種疫苗好處。」