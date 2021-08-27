楊潤雄專訪｜約四千學生涉反修例事件被捕　證忽略培養守法意識

教育局局長楊潤雄接受《香港01》訪問，形容反修例風波是他上任局長四年以來遇到的最大挑戰，被捕者中約四成人是學生，比例偏高，教育界須檢視不足，加以改善，「原因係咩都好，的確反映咗教育裡面有一啲嘢應該要改善......可能有陣時太過着重成績，有啲基本培養忽略咗。」

楊潤雄說，教育局已積極加強教師培訓，提醒學校做好訓輔，增強國民教育、價值觀教育和守法意識等。至於如何協助在反修例事件被判刑的出獄學生？他說，學生若願意，出獄後原則上可返回原校就讀，教育局已邀學校分享訓輔及糾正曾參與犯法活動學生的經驗，盼學生回歸校園時，明白「錯喺邊度、將來點改正」。

他重申，學校要避免政治滲入校園，以培養守法守規、有國家觀念及願貢獻的下一代為目標，惟「教育需要時間慢慢沉澱，去做改善」，盼教育同工努力，「將過去教育裡面可能做得唔係幾好、可能有缺失嘅地方慢慢糾正。」



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教育局局長楊潤雄稱教育局已積極加強教師培訓，提醒學校做好訓輔，增強國民教育、價值觀教育等，（李澤彤攝）

四成被捕者為學生 須檢視教育不足之處

反修例期間約一萬名被捕人士中，當中約四成人是學生，更有人視教育界為「動亂之源」，要求整頓。楊潤雄形容，反修例風波是他任內最大挑選，2019年開學發起罷課、校外拉人鏈，至港區國安法立法後，學校才重獲得來不易的寧靜環境。惟他認為，反修例所致的「動亂」背後有眾多原因，社會各界亦有不同看法，只是四成被捕者為學生，比例上是偏高，教育界須檢視不足，加以改善。

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有咁多年青嘅學生可能牽涉犯罪行為被捕，係咪反映教育有啲嘢需要改善？我哋都有用呢個切入點同同工傾、反思，過去教育有邊啲範疇做得唔好，有咁多學生會出嚟參與非法活動？係咪國民身份認同培養得唔夠，令學生無咗法治精神或概念？ 教育局局長楊潤雄

他舉例指，可能是過去一段時間過於看重成績，忽略了培養學生的守法精神，「無論成件事整體、經好多年後研究原因係咩都好，的確反映咗教育裡面有一啲嘢應該要改善，有一啲嘢喺過去個段時間、種種原因之下做得唔係幾好，可能有陣時太過著重成績，有啲基本培養忽略咗。」

判囚學生原則上出獄後可返回原校就讀

楊潤雄重申，教師不可將政治帶入校園，亦要專業教學，至今有3名教師涉反修例風波被撤銷註冊。教育局自去年9月在核心教師培訓中，重申了教師專業準則、《憲法》、《基本法》及國安教育等。

教育局在反修例風波後加強訓輔，到中學探訪。楊潤雄說，原則上出獄後學生可返回原校就讀，惟須視乎個人意願及前路去向，而教育局亦有邀請學校分享如何訓輛曾參與違犯活動學生，希望教師間可交流如何糾正學生，讓他們明白「錯喺邊度、將來點改正」。

教育局局長楊潤雄說，未來以培養守法守規、有國家觀念及願貢獻的下一代為目標，惟育人需時，盼社會靜候。（李澤彤攝）

新學年力推國民教育 在校辦國安教育到校工作坊

教育局新學年力推國民教育，楊潤雄說，本港因背景及歷史因素，做法或與內地做法有差異，惟培養國民身份認同的目標及宗旨沒有分別。教育局未來兩學年舉辦的「國家安全教育到校教師工作坊」，兩周內已收到逾九成學校報名。至於大學，楊潤雄稱，已約見八間資助大學及私立大學，確保大學知道政府對國安教育的要求。

楊潤雄說，未來以培養守法守規、有國家觀念及願貢獻的下一代為目標，但育人需時，盼社會靜候，「教育需要時間慢慢沉澱，去做改善，相信依家係行緊啱嘅路，透過同工嘅努力，將過去教育裡面可能做得唔係幾好、可能有缺失嘅地方慢慢糾正。」

遭內地官媒評為「教壞」年輕人的通識科，新學年中四級起將被「公民與社會發展科」取代。楊潤雄說，教育局會進行視學及到校探訪，確保新科推行得順利。