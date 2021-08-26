外公涉強姦非禮18歲孫女　被告藉詞驗乳癌摸事主胸　按摩腳觸私處

七旬外公涉性侵18歲外孫女案，今（26日）在高等法院續審，控方播放被告被捕後的錄影會面。他指在住所替沒有穿胸圍的事主按摩時，因鹹濕、有歪念，多次藉詞檢查事主是否有乳癌，而摸她的胸。他亦曾替事主按摩腳部，撥開她的內褲摸其私處，因感疲倦而停手。



事主案發前數月才搬入單位

被告在首個錄影會面透露於2008年退休，退休前為巴士司機。他和妻子等同住一公屋單位。而幼女的女兒、即事主X，自2018年11月起亦搬入該單位。

他指，於2019年2月至4月間第一次非禮時X。他透露，知悉X因經期而肚痛，遂替對方按摩紓緩痛楚。當時沒有穿胸圍的X躺在床上，把上衣拉起至心口位置。被告在按摩期間，聲稱檢查X的胸部是否有硬塊，然後用手捏X的胸。X未有發聲，但推開被告，他亦因此停手。他指，因有「歪念，啫係鹹濕」而非禮X，覺得自己「好錯」，心感後悔。

聲稱啪骨觸及X臀部

他之後兩次替X按摩時，同樣藉詞檢查X是否有乳癌，把手伸入對方的上衣內摸胸，X當時都沒有穿胸圍。

被告又提及因X稱腰骨酸軟，遂替對方「啪骨」，期間觸及X的臀部。惟他強調，該次「啪骨」時沒有歪念。

認按摩時起色心撥開對方內褲

被告在第二次錄影會面提及，於2019年5月按X按摩腳部時，亦因歪念、起了色心，撥開對方的內褲，手指摸對方的私處，並把手指少許插入，他因感到疲倦而停手。

在該次錄影尾段，被警員問及有否補充時，他指做了不可原諒自己的事，不應強姦非禮，請求法官給予機會。被告強調會改過，不會重犯。

73歲被告被控4項非禮和1項強姦，1項屬交替控罪的亂倫罪。非禮控罪指，被告於2019年2月1至5月11日，在秀茂坪某單位四度非禮X。強姦和亂倫罪指，被告於同年5月11日在同一單位，強姦事主X，或知道X是他的外孫女而仍與她性交。 X案發時18歲。

案件編號：HCCC99/2020