醉娃遭兩男3度強姦　一被告認為吃喝一番可成性伴侶　囚5及6年

18歲少女與男網友外出喝酒消遣，惟不勝酒力醉倒，但男網友與其友人卻趁機一夜內3姦少女，二人早前被裁定強姦罪成。法官今日（23日）判刑時提到兩名被告的心理報告，指男網友濫交及對性開放，對女事主沒同情心；其友人認為與他人外出吃喝一番，便可以成為性伴侶，從而淡化其在案中的責任，合理化自己的行為。法官直指二人趁女事主爛醉如泥與她性交，斥他們只顧自己享受，當女事主是性玩具，判二人分別入獄6年及5年。



兩被告在灣仔一商業大廈內強姦X

兩名被告：王子健(24歲，地盤工人)和陳之寧(23歲，文員)。兩人各被控1項強姦罪，指他們於2019年8月19日，在灣仔海外信託銀行大廈某層強姦案發時18歲的X。首被告另被控1項強姦罪，指他於同日在灣仔立興大廈百佳酒店強姦X。王被判囚6年，李被判囚5年。

女事主X的創傷報告顯示，她事後出現創傷後壓力症候群，有一段長時間避免社交，亦感到自責，難以相信異性。

報告指首被告濫交

相關心理報告指出，首被告王子健濫交、對性的態度開放，對事主沒同理心，亦有酗酒問題；次被告陳之寧則認為與他人外出吃喝一番，便可以成為性伴侶，而他亦淡化自己在案中的責任，合理化自己的行為。

官斥兩被告只顧自己享受

法官張慧玲指，兩被告趁女事主X爛醉如泥、失去知覺時與她性交，只顧自己享受，直言二人當X為性玩具，亦未有使用避孕套，令對方有懷孕及患性病的風險。另外，陳在涉案的灣仔大廈工作，他明知當時辦公室沒有人，沒人可以阻擋，才帶X到辦公室，令自己可以順利做到想做的事。

不應趁X無反抗能力時逞慾

張官亦指，雖然X事前的確與王傾談性事，亦不排除X在酒吧曾與他出現身體接觸，令王認為有機會發展一夜情，但王應問清楚X是否願意，不應趁X毫無反抗能力時逞慾。最終，張官考慮到X所受的創傷、案情等因素，分別判二人監禁6年及5年。

案件編號：HCCC146/2020