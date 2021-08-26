旺角暴動4周年　送貨員叫示威者用椰子掟警　官指具領導角色囚3年

去年「魚蛋革命四周年」活動中，一名年輕送貨員涉帶頭罵警，兼指示其他示威者拿椰子擲向警方，他今日（26日）承認非法集結及暴動罪。法官指他在案中屬領導角色，用揚聲器罵警，令其他人情緒高漲，又指示威者向警方擲物，案情嚴重，要判處阻嚇性刑罰，以領導角色使示威者罵警，可帶來不可收拾的後果，最終判他囚3年。



被告黎家豪（22歲，兼職送貨員），承認於2020年1月26日在旺角一帶參與非法集結及暴動。

警方反對當晚集會

案情指，當晚是「旺角暴動」四周年，警方已反對當晚舉行集會，但旺角砵蘭街近朗豪坊外，設有多個流動熟食小販，亦有販賣椰子攤檔，也有大批示威者集結堵路，以及高叫光時、香港獨立等口號。

有示威者組傘陣與警對峙

稍後時間，約30名示威者佔據砵蘭街近亞皆老街交界，他們用雨傘組成傘陣，與警方對峙，有警員看到被告在傘陣後方，用揚聲器大聲罵警察，以致在場示威者情緒高漲，群起加入罵警，更不時舉起電筒，照向警方防線，其他示威者也不斷挑釁警方。

被告拉起面具大叫光時口號

警方作出警告後，仍有示威者不願散去，被告與其他示威者圍在一起後，拉起「V煞」面具，用揚聲器不斷大叫光時口號，其他示威者亦作附和。他們亦一度組成人鏈，阻止一輛私家車通過。

著示威者拿椰子擲警察

被告亦曾呼籲示威者「我地唔好走，繼續留守佔領！」亦指示其他人「去紙皮箱攞啲椰子掟X死班警察」，被告與部份示威者都有拿起椰子作準備。及後被告即遭警方制服，他被捕後亦自招當日曾經「跳閘」。

求情稱本想違法達義

辯方求情指，被告已深感後悔，本想透過違法達義，但已明白行為偏激及鹵莽，亦指被告的帶領者行為只屬突發性，他當天出門時沒帶攻擊性武器，當初沒有意圖使用暴力。

案件編號：DCCC735/2020