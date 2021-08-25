去年六四旺角衝突　男學生向警員擲交通圓錐筒　認暴動罪囚28月

警方去年以公共衛生為由，禁止舉辦六四燭光晚會，但有大批人士在旺角一帶手持白色蠟燭進行悼念，期間有人突然開始堵路，警方制服堵路人士後遭擲硬物，其中一名男學生涉向警員擲交通圓錐筒。他今日（25日）在區域法院承認暴動罪，辯方求情指，男學生只是路過，因為誤遭胡椒噴霧波及，所以加入示威者。法官指案中有警員受傷，事件也令交通混亂，對市民造成不便，案情嚴重，但男學生身穿休閒服，與示威者裝束不同，認為他並非有預謀，而且涉案時間不長，於是判他囚28個月。



被告曾勁麟（22歲，學生）承認於2020年6月4日在旺角砵蘭街與亞皆老街交界參與暴動。他今日被判即時監禁外，亦因為違反簽保守行為命令，要繳付1000元。

路過誤遭胡椒噴霧波及加入示威

辯方求情指，被告患有過度活躍症及讀寫障礙，其自制能力因而受到影響，而他當時只是路過，因為誤遭胡椒噴霧波及，所以加入示威者，案件不涉及預謀，而且暴動規模較小，對公眾造成的阻礙有限。

當日多區有六四公眾悼念集會

案情指，鑑於 2019 冠狀病毒病大流行，警方以公共衛生為由禁止在維多利亞公圜舉辦 2020年周年六四燭光晚會，但有人網上發起運動，號召公眾人士於 2020年6月4日到香港多處地方出席公眾悼念集會，但全部集會均未經批准。

有人在場叫政治口號

案發當日，有警員發現有人在在亞皆老街與砵蘭街交界設置街站，而人群後來開始聚集，大部份人手持白色蠟燭、亮起智能電話的電筒燈 ，並叫喊政治口號，數人手持「香港獨立」 旗幟或政治標語字牌徘徊 。

有示威者衝出車路

當晚稍後時間，50名示威者突然走出亞皆老街車路，並且堵塞交通，其中有兩名示威者將圍欄搬到車路設路障，警員及後制服該兩名示威者，增援警員圍著進行拘捕的警員，並舉起胡椒噴劑或警棍戒備，以防示威者來襲。

此時，多名示威者開始向警員擲硬物，而被告則在該些示威者當中，被目睹猛力向警員投擲交通圓錐筒，繼而被拘捕。事件中，另有警員被圍欄燈擊中額頭流血。

案件編號：DCCC781/2020