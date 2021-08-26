外公涉強姦非禮外孫女　自爆與事主性交維持數秒　突覺做錯已太遲

七旬退休巴士司機涉性侵18歲外孫女案，下午在高等法院續審，控方續播放被告被捕後的錄影會面。被告在會面中講及替事主按摩期間「立心不良」，脫去對方的內外褲，但他年紀大，未有生理反應，需用手協助，當時其外孫女正在講電話，他指過程只進行了2至3秒已感興奮，惟突醒覺做錯了事並停止，可惜已經太遲。被告在錄影會面中三度用「禽獸不如」形容自己，又稱已感後悔，望法官和執法者從輕發落。



指外孫女的褲子阻住要求脫下

被告在第三個錄影會面透露，於2019年5月11日早上，當時家中只有他和外孫女X。X起床後表示小腿麻痺，被告遂提議替她按摩腳部。他在床上替對方按摩期間，自認「立心不良」，覺得X的褲子「阻住我去侵犯佢」，遂提議對方脫褲，X同意。

性交時事主正在講電話

被告脫去X的內褲，並欲與外孫女性交。惟他年紀大，未能有生理反應，因此嘗試用手協助，他身體有部份進入X私處後，已感到興奮，但擔心會在X體內射精，即結束性事。被告又稱當時他一手拿著下體，另一手摸X的胸，而X則在講電話。

案發時突醒覺但已太遲

他解釋，當時因「淫心起」而做出此行為。案發時又突然醒覺自己做錯事，侵犯外孫女，但當時「已經遲咗」。X被性侵後，前往清洗身體。被告又指，X多次被非禮後，仍居住在單位內，他因此淫心加重，不能控制自已。

自認禽獸不如

被告在錄影會面的尾段，指自己禽獸不如，現時感後悔，會作反省，望法官和執法者從輕發落。

73歲被告被控4項非禮和1項強姦，1項屬交替控罪的亂倫罪。非禮控罪指，被告於2019年2月1至5月11日，在秀茂坪某單位四度非禮X。強姦和亂倫罪指，被告於同年5月11日在同一單位強姦X，或知道X是他的外孫女，仍與她性交。 X於案發時均為18歲。

案件編號：HCCC99/2020