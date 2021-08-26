消防裝置修例9.1生效　鼓勵裝火警感應器　消防處提醒非愈貴愈好

本港過去5年發生84宗奪命火，九成屬家居火警，為提高市民「走火警」警覺性，消防處公布《2021年消防（裝置及設備）（修訂）規例》9月1日生效，讓市民可在家居自行安裝獨立火警感應器，並獲豁免年檢等法定責任。

現時的火警感應器分煙霧式及熱力式，消防處建議家居每個房間可安裝煙霧式感應器，廚房可裝熱力式感應器，市面上感應器格價200至800元不等，但消防處強調並非「愈貴愈好」，市民須留意產品的認可標籤。



消防處副消防總長（牌照及審批）李冠友（中）鼓勵市民在家居安裝火警感應器，即使入睡後不幸火警，亦可及時逃生。（孔繁栩攝）

消防處副消防總長（牌照及審批）李冠友表示，消防處早前測試舊式和現代家具，由於現代家具多以碎木添加劑、合成木、塑膠等材糙組成，起火後火勢蔓延快，約4分鐘便會出現閃燃，較舊式家具的30分鐘為快，縮短了逃生時間，亦有外國研究顯示，安裝獨立火警感應器可以降低55%風險。

睡房宜裝煙霧式 廚房裝熱力式免誤鳴

消防處鼓勵市民在家居安裝火警感應器，特別是晚上入睡後，若發生火警可以及時逃生，市民可以在家中每間房安裝煙霧式感應器，廚房因有油煙可選擇安裝熱力式感應器，一般煮食的熱度不會令感應器誤鳴。

火警感應器分煙霧式及熱力式，消防處建議房間裝煙霧式，廚房可裝熱力式。（孔繁栩攝）

數十元感應器淘寶有售 消防處指留意是否有認可標籤

消防處亦已測試市面上22款感應器，售價200元至800元不等，結果令人滿意，能在短時間內發揮到功能，李冠友強調，火警感應器「唔係愈貴愈好」，部份感應器因結合煙霧式及熱力式，或因外觀設計而有不同價格，市民應選購合適產品。至於淘寶上數十元有售的感應器，李提醒，市民選購產品時要留意是否有國際認可標籤。

過往不時都有劏房起火，被問到會否建議劏房戶安裝感應器？李冠友指劏房是一個複雜問題，不是加裝置感應器就可解決消防問題，當中還涉及樓宇構造和管理，消防處鼓勵任何提升消防安全的措施。

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推先導計劃為獨居長者少數族裔裝感應器

消防處將會進行「先導計劃」，為30個獨居長者或少數族裔家庭派發火警感應器，並由消防處義工於處所派發及協助安裝。

《2021年消防（裝置及設備）（修訂）規例》將於9月1日生效，《修訂規例》將獨立火警感應器豁除於《消防（裝置及設備）規例》（《規例》）第6（1）和7（1）條的適用範圍之外，使任何樓宇/處所的業主/佔用人毋須就其自行裝置的獨立火警偵測器委聘註冊消防裝置承辦商進行裝置、保養、檢查或修理。業主和佔用人亦會獲諮免履行有關須保持該獨立火警感應器時刻在有效操作狀態，及每12個月由註冊承辦商檢查的法定責任。