指定檢疫酒店火警鐘響起住客不敢逃生　留學生家長促政府提供指引

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-05 08:00

港人於外地回港，須在指定檢疫酒店接受21日檢疫，期間不得離開房間。黃竹坑檢疫酒店香港奧華酒店．南岸上周六（1日）及本周二（4日）火警鐘響起，令檢疫住客大驚，不知應否離開房間逃生，幸好最終證實誤嗚，但有住客質疑政府未有就檢疫酒店逃生訂立指引。 呼吸系統專科醫生梁子超直言「安全性至上」，若見濃煙要立即離開；如未見有火警跡象，可先致電酒店前台查詢。惟若在逃生過程中，他認為曾接觸同酒店其後確診患者，就有機會要延長檢疫時間。 消防處確認上周六上午8時24分接獲該酒店自動火警警報系統火警報告，調查後列為誤鳴個案。食衞局回覆，酒店應繼續按其既有途徑通知酒店住客疏散及撤離，未有回覆有否與業界溝通過逃生安排。

位於黃竹坑的香港奧華酒店．南岸現為指定檢疫酒店，近日火警鐘兩度誤嗚。（資料圖片)

火警鐘嗚 住客短訊詢問前台獲覆要留在房間

陳太的女兒由加拿大回港，於黃竹坑的香港奧華酒店．南岸接受21日檢疫。於上周六早上約8時25分，火警鐘於15分鐘內響起兩次，昨日凌晨4時多再次出現類似情況。陳太指，女兒因怕檢疫期間不能離開房間而不敢逃生，曾以短訊聯絡酒店前台詢問，但前台以機械自動回覆，要求住客在房間等候，稱會在檢查後再回覆。



陳太說，最終在首次火警鐘響起後逾半小時，酒店才向住客發信息指為誤鳴，酒店昨日亦再發短訊予住客，指「住客安全為我們首要考慮」，確認有跟隨消防處指引，若確實有火警會安全疏散住客，並稱明白火警鐘誤鳴會令住客在檢疫期間增加壓力，對此感到抱歉。

食衛局：酒店按既有途徑通知疏散及撤離

陳太表示，有代女兒致電衞生署詢問應否逃生，但對方未能明確回覆，並稱要向酒店查詢。她擔心春天潮濕容易令火警鐘誤鳴，「狼來了咁，第三次會唔會中?」故她希望政府可以在入住檢疫店時提供逃生指引，解釋是否可以戴着口罩逃生等，不要「畀個波酒店」，要由酒店負責。

就當局與酒店業界的逃生安排指引，食衛局未有回覆指，若檢疫酒店發生火警，在逃生的前提下，酒店應繼續按其既有途徑通知酒店住客疏散及撤離，未有說明有否相關指引。

▼指定檢疫酒店全名單（5月5日版）▼

消防處：上周六煙霧探測器失靈致誤鳴

消防處確認上周六早上8時24分接獲酒店自動火警警報系統火警報告，消防人員接報後4分鐘到場，發現酒店一樓風扇房內煙霧探測器失靈致誤鳴，經調查後列為火警警報系統誤鳴個案。就進入檢疫中心火場的裝備，處方指，一直提供提供足夠及符合相關安全規格的防護裝備予前線人員在執勤時使用。

香呼吸系統專科醫生梁子超建議，若有即時火警危險應立即逃生。（資料圖片／譚威權攝）

梁子超教檢疫酒店逃生三部曲

呼吸系統專科醫生梁子超指，檢疫住客可以在警鐘響起時，先看看有沒有火警跡象如有煙等；若未有即時風險，可以先致電問酒店前台指示；若一直未能聯絡到前台，就應第一時間走，「火警高過一切風險」，而該處為檢疫酒非隔離醫院，住客未必有確診個案。惟他指，若逃生期間曾接觸到後來確診患者，住客的檢疫時間就要被列為緊密接觸者，檢疫期需要再延長。

台灣台北市一間防疫旅館於今年3月曾發生火警，51名檢疫住客疏散下樓，惟有多名消防員未有配戴口罩，憂病毒散播。梁子超說，消防員救火會有標準裝備，未必需要用到外科口罩，加上外科口罩或不能承受高溫，要視乎消防員救火時的實際使用。

▼4月30日，東涌市民排隊檢測▼