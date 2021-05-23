劏房租管｜民間促關注防火設備　有劏房戶遇火警才知滅火桶過期

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-23 17:35

劏房租務管制研究工作小組已向政府提交報告，建議設有強制性條款的標準租約，包括規限租金加幅不多於15%等，但未有提及設立「起始租金」。 有關注團體今日（23日）舉行第二場租務管制民間諮詢會，有劏房戶指出，政府必定要設立起始租金，又指劏房租金越來越貴，現時甚至要搬到新界的天台屋。更有劏房戶曾發現鄰居單位起火，但拿起滅火桶才發現已過期兩年。 關注團體重申，政府應為租務管制落實起始租金，以保障租客的議價能力，而相關部門亦應嚴格執法，確保業主分間單位時遵守《建築物條例》及《消防安全條例》。

「民間監察政府推行租管陣線」今日舉行第二場諮詢會，現場有約百名劏房戶出席。（王潔恩攝）

繼上次在新界區舉辦諮詢會後，「民間監察政府推行租管陣線」今日再舉行第二場諮詢會，選址港島區，約有百名劏房戶出席。

為平租搬到天台屋

劏房戶梁女士在會上強調，政府必定要設立起始租金。她解釋，過去曾住過油尖旺區不同劏房，惟市區劏房租金至少6,000至7,000起，為了平租，她6月只能搬到新界村屋的天台屋，「如果冇起始租金，我哋同瞓係砧板上嘅魚無分別。」

她又指，劏房時常落雨滲水，若在滴水時吃飯，便就如「食飯加料」，而且劏房空間細小，但呎租卻如豪宅，「畜牲都有限個籠幾大，點解人就無？」亦有銅鑼灣劏房戶指，其業主濫收電費，每度電收費高達3元。

中西區區議員黃永志指出，政府一直無規管好劏房問題，導致現時劏房湧現，故認為規管租金是政府責任，擔心若無起始租金，業主會趁落實租管前加租。

遇火警後才知滅火桶過期

另一劏房戶張先生曾住在三無大廈的劏房。他憶述，有一日留意到天花有煙滲出，之後才發現鄰居的單位著火，走廊已彌漫黑煙。張先生見狀後，打算到樓梯間取出滅火桶救火，惟拿上手後才發現「輕飄飄」，「原來過期，過咗成兩年」，最後只能急急逃生。

「民間監察政府推行租管陣線」批評，雖然劏房租務管制研究工作小組及運房局曾提出頒佈單位分間指引，以協助業主了解建築物和消防安全規定，但當中並無法律效力，變相業主有權不跟隨。

應制訂牌照制度

中大地理及資源管理學系教授伍美琴今日亦有出席諮詢會。她表示，香港劏房較難受規管，相反，其他地方的做法卻大有不同，例如英格蘭多戶佔住房屋，必須向當局申領牌照；新西蘭、紐約等在出租房屋時，亦受法例規管。而參考愛爾蘭都柏林的租務管制，若租客或業主出現糾紛，可轉交予屬於公共機構的住宅租賃委員會處理。

伍美琴建議，政府應就劏房立法或制訂牌照制度，以保障符合居住環境的最低標準，又倡仿效愛爾蘭都柏林成立住宅租賃委員會，以規管租賃行業，並及時解決雙方糾紛。