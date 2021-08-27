移民潮｜學生、教師同流失　直資學校議會：情況普遍　或現教師荒

移民潮下，不少中小學爆退學潮，2020/21學年間已有近5,400小學生退學。直資學校議會主席陳狄安今早在電台節目表示，不少學校均有學生退學，以中、小學尤其嚴重，形容情況普遍，「差唔多每個月都有發生」，教師亦出現同樣情況，透露有教師明言會離港或轉行，而直資學校的薪酬福利不及官津校吸引，亦有老師選擇趁此機會轉職至官津校，或令直資學校爆發教師荒。



▼移民潮下 香港機場送別場面不斷▼



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直資學校議會主席陳狄安早上在商台節目表示，過去一個學年，不少中小學校均有學生退學，大部分家長均坦言是要到海外升學或離開香港，情況較往年嚴重及普遍，「差唔多每個月都有發生」，因此不少學校均破天荒在下學年招收插班生，惟未見大量學生轉校申請，認為是與高中生選擇課程較困難有關。

他指，難言移學潮和移民潮是否要到尾聲，因為海外國家疫情關係，難以入境和開學，須進一步視乎情況。至於是否有已離港學生回流，陳狄安表示有關情況仍未成為大趨勢，說不上「潮」。

至於教師移民方面，他表示，本年度教師空缺情況較以往多，在5至7月的招聘高峰期時，亦看到相關招聘廣告較往年多，亦有同工坦言會離港或轉行，惟強調教師移民可以是轉校或移民，形容亦有可能是「音樂椅效應」，教師轉往其他學校任職，令其原本的學校須招攬新教師，他承認直資學校在招聘上處於較被動的狀態，因為教師薪酬和退休福利不及津官校優厚，因此直資學校老師會傾向轉職至官津學校，令直資學校或現教師荒。

▼6.30機場送機情景▼

