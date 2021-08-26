移民潮｜BNO Visa上半年收6.5萬宗申請　移民顧問料高峰期未出現

香港移民潮持續，英國內政部今日（26日）公布最新季度移民數據顯示，自今年1月底正式開放讓合資格香港人申請BNO簽證赴英居留，截至6月30日共收到64,900宗申請，47,300份、即73%已獲批。按季度計，第二季即4月至6月，共有30,600宗BNO簽證申請，即平均每月有逾萬名港人申請。另外截止6月30日共批出7,400份LOTR（Leave Outside the Rules）申請。

有移民顧問分析，留意到英國政府審批速度明顯加快，另考慮到中產家庭移民成本較高，或需時處理財務及資產，故預計明年才是移民高峰期。



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據英國內政部今日（26日）公布最新季度移民數據，今年1月31日至6月30日，共收到64,900宗BNO簽證申請，期間合共47,300宗即約73%獲批。當中不少申請屬於家庭移民，兩個季度中，共有30,600份申請中有27,400宗屬受養人／家屬（dependants），佔整體申請約42%。

英國政府4月至6月共批逾4萬宗申請

若按季度計，第一季即1月31日起至3月31日，共有34,300宗BNO簽證申請；第二季即4月1日至6月30日，共有30,600宗BNO簽證申請，較第一季微跌11%。英國第二季共批出40,100宗申請，較第一季的7,200份，急升457%。

▼6.30機場送機情景▼



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至少7,400宗經LOTR抵英國

另外，英國由今年1月31日至6月30日，共批出7,400宗LOTR申請。LOTR申請已於7月19日屆滿期限。

▼7.19機場再現移往英國居民與送機親友情況▼



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移民專家︰加拿大吸客 料明年才是移民高峰期

移民顧問信睿環球公司創辦人司徒詠怡分析，第二季申請BNO簽證宗數稍跌，或與加拿大2月份公布優待港人的開放式工作簽證有關，令原計劃移英的人轉投加拿大，或有新考慮。

對於約73%BNO簽證申請獲批，在第二季平均每月批出逾13,300宗申請，司徒詠怡表示，留意到英國政府審批速度明顯加快，另考慮到中產家庭移民成本較高、家累較多，或需時處理財務及資產，故預計明年才是移民高峰期。