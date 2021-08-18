移民潮｜澳洲領事館證實優先審批港人技術移民簽證　BNO都有份

香港再現移民潮，除英國和加拿大等地相繼推出涉及港人的移民新措施，澳洲媒體連日亦引述消息，指當地亦會推出措施優先處理港人移居當地申請。澳洲駐港總領事館今（18日）終在社交網站發文證實事件，指會優先處理香港護照持有人的全球傑出人才、技術移民計劃等簽證申請，連早前拒接受港人延長簽證申請的BNO亦涵蓋其中。



澳洲駐港總領事館昨晚和今早接連在官方Facebook發2則帖文指，在臨時技能短缺（482類別）簽證及臨時工作技能（457類別）簽證兩個類別，以及商業創新和投資計劃在内的技術移民計劃簽證，以及全球傑出人才等簽證，均會優先處理香港護照的申請，涉及的護照除了香港特區護照外，亦包括英國國民（海外）（BNO）護照。

今次是澳洲政府首次公開證實，在港人優惠措施中會考慮BNO護照，以及優先考慮港人的技術簽證申請。《香港01》翻查澳洲內政部網站，暫未有相關資料，惟領事館的網站已更新有關訊息，相信是駐港領事館率先為港人帶來喜訊。

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澳洲駐港總領事華怡德早前接受《香港01》專訪時強調，現正身處澳洲的港人可延長其簽證5年，但能否定居當地仍須看日後能否銜接「技術類別」永居簽證，強調不會為港人提供新的移民渠道，只會讓在當地的港人「有機會過渡至永久居民身份」，而坎培拉政府今次的做法將能令港人更容易定居當地。