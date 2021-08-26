移民潮｜移英港人指未見適應問題　提醒暑假到埗須待9月插班入學

本港湧現移民潮，不過近日有小學校長指，有已移民學生查詢「回流插班」。有已移居英國的港人稱，暫未見太多移民港人出現適應問題，不過由於英國學校正放暑假，需要待9月開學後，才能安排插班入學，而插班學額較緊張。

他提醒，有意移民當地的港人家庭，除需要預早制定時間表，亦要調整心態，「要斷捨離」，不能將在港的生活模式，套用在外國生活。



「英倫助鄰」Facebook專頁版主Eiffel，於今年年初，一家五口移民英國。他指，暫未見有港人家庭在當地遇上適應困難問題，估計因大部份人移民時間短，只有一年或以下。

不過，他指部份人於生活上曾遇上「小問題」，他以自身經歷為例，早前家中電錶曾出現問題，最後需要用上三個月時間，才獲電錶公司派員修理，而維修過程其實僅需時半小時；亦有居於較偏遠地區的朋友，家中寬頻上網速度慢，只有30Mbps網速，惟他的工作需要依靠網絡。不過英國生活亦非一面倒不方便，他指，其實大部份服務可於網上處理。

英國根據住址安排入學

不少港人均帶同子女移民，對家長而言，子女入學變成到埗後首要考慮。Eiffel說，由於當地學校正放暑假，若港人家庭於假期時到埗，需待開學後才能以插班方式入學。不過，由於當地插班名額緊張，連當地人亦未必有學額，「就算今個月話有位，下個月去到都未必有。」

此外，英國當地根據住址安排學生入學，因此移民港人初到埗的「落腳」地址，亦甚為重要。

(資料圖片)

提醒盡早制定時間表

Eiffel提醒，家長應於離港前選定心水學校及居住地方，並需要有後備方案；若一早有移民打算，更應盡早制定時間表。他續指，有意移民的港人要調整心態，「唔能夠要求太完美。」

Eiffel補充說，不少移民英國的香港家庭為中產家庭，子女在港或就讀名校，「可能想子女去到都讀到Top10學校。」惟英國學校並非按成績排名，家長不能夠期望，將香港的生活模式套用到外國，「要認清自己去外國係為咩。」

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