維修員向政府合署擲汽油彈　官形容受政治理念影響的悲劇　囚40月

前年10月有人在尖沙咀發起「追究警暴」遊行，並在長沙灣政府合署外以汽油彈縱火。在現場被捕的電腦技術維修員早前承認暴動罪，法官陳廣池今日（27日）判刑指，本案是一宗受人鼓動、唆擺、受泛政治理念影響的悲劇，法庭要阻嚇聯同他人用暴力手段進行大規模破壞的人士，雖然被告當時重裝到場，而事件中的衝擊目標為政府合署，有挑戰政府、公權的象徵意義，但相信他非策劃者，相信他會痛定思痛，重新出發，最終判他監禁40個月。



求情稱誤以為可以改變香港

被告鄭智聰（33歲），承認於前年10月27日在長沙灣政府合署外參與暴動。他原被控的在身處非法集結時使用蒙面物品罪，及管有物品意圖損壞財產則獲不提證供起訴。

被告在求情信稱受社氣影響犯案，加上資訊紊亂，誤以為這行為可改變香港，所以在一時衝動下犯案，已深感後悔。

官稱事發時香港進入暴力橫行階段

陳官指，事發時香港已進入混亂及暴力橫行階段，被告在暴動中的行為及角色足以加重刑責，包括他以「重裝備」到場，明顯有備而來，當時衝擊的目標為政府合署，有挑戰政府、公權的象徵意義。雖然被告的背景報告正面，但內容未有顯示他的悔疚及痛改前非的決心。

須阻嚇用暴力作大規模破壞的人

陳官認為本案是一宗受人鼓動、唆擺、受泛政治理念影響的悲劇，直指香港一直是法治先進的地區，法庭必須保障公共秩序，及不同政治光譜人士的安全，不然後果不言而喻，因此法庭要阻嚇聯同他人用暴力手段進行大規模破壞的人士。雖然陳官不相信被告一時衝動犯案，但相信他非策劃者，亦非協調暴動的人，相信他會痛定思痛，重新出發，於是作以上判刑。

有人舉黃傘遮蓋被告舉動

控方案情指，當晚7時左右，約70人在長沙灣政府合署外聚集。有人在路上架設路障，並在政府合署門外衝擊該處所。警方在馬路對面另一幢大廈的天台監視，發現被告身處人群中，在政府合署外蹲下，搜尋背囊內的物件。期間有人拿着黃色雨傘遮掩被告的舉動。

不久後，政府合署前門的其中一道捲門外起火。被告與此同時站在附近，手持一個玻璃樽。警員見狀從政府合署停車場衝出，人群隨即散開，被告亦在放下玻璃瓶後，手持金屬棒逃走。惟最終在長沙灣道與欽州街交界被警員制服在地上。

案件編號：DCCC807/ 2020