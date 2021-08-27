新冠肺炎｜已打齊疫苗港婦抵英5日後確診　在港居所及辦公室強檢

衞生防護中心今日（27日）公布，一名59歲女子於英國確診，她在8月15日離港前往英國，於8月20日在英國取樣本檢測結果呈陽性。她在港已完成接種兩劑復必泰疫苗。

她在港居所薄扶林新麗閣A座及工作地方觀塘絲寶國際大廈28樓，被納入強制檢測公告。



居薄扶林新麗閣A座觀塘絲寶國際大廈上班

衞生防護中心公布，在英國確診的59歲女病人，她沒有病徵。她於8月15日離港前往英國，於8月13日在港檢測結果為陰性，8月20日在英國抽取樣本的檢測結果呈陽性。根據病人提供的資料，她曾於4月12日及5月3日在香港完成接種兩劑復必泰疫苗。

她於潛伏期在港曾居住於薄扶林碧荔道30號新麗閣A座，及於觀塘偉業街108號絲寶國際大廈28樓工作，兩個地方會被納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內超過兩小時的人士，須在指定日期或之前接受強制檢測。

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