新冠肺炎｜港大研究揭患者早用瑞德西韋　住院時間縮短逾2天

港大醫學院今日（25日）發表兩份有關瑞德西韋治療新冠肺炎的研究。結果顯示，病情中度的患者由住院早期開始服用瑞德西韋，可用較短時間令病情好轉及病毒量減低，院內死亡風險亦較低。其中一項研究發現，早用瑞德西韋治療的病人，其住院時間中位數為18天，比對照組短2.56天。團隊認為2天的住院成本已足以抵銷昂貴藥費，因此值得使用瑞德西韋。



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港大研究團隊為10,419名新冠肺炎患者進行回顧性研究，他們分別在去年1月至今年1月底入院，最常見的疾病為糖尿病和高血壓，平均發病後不足4天入院。當中411人在入院早期用瑞德西韋，平均入院後1天便服藥，5天療程共服用600毫克，屬於實驗組；10,008人在入院2天後才用瑞德西韋，或者未曾使用，其中154人在入院後5天才獲處方，均屬於對照組。兩組病人的隨訪時間中位數為14天。

使用瑞德西韋病人病毒量降低中位數為9天

研究發現，實驗組的臨床病情改善時間中位數為13天，病毒量明顯降低的時間中位數為9天，而驗出igG抗體陽性的時間中位數為6天，均比對照組短1天。而實驗組的住院時間中位數為18天，比對照組短2.56天。死亡風險方面，實驗組的死亡率為4.3%，對照組則為6.7%，團隊認為差距明顯。

港大醫學院發表兩份有關瑞德西韋治療新冠肺炎病人的研究。（Reuters/資料圖片）

港大團隊在另一項研究，回顧了去年1月至今年1月底，共1,544名曾獲處方地塞米松的新冠肺炎患者。當中有93名患者先服用瑞德西韋，再服用地塞米松，373名患者同日開始服用這兩款藥物，他們為實驗組；而149名先患者服用地塞米松，再服用瑞德西韋，929人未曾服用瑞德西韋，均被列為對照組。兩組病人的隨訪時間中位數為13天。

研究發現，實驗組的臨床病情改善時間中位數為12天，驗出igG抗體陽性的時間中位數為5天，均比對照組短1天。而實驗組的住院時間，亦比對照組短2.65天。另外，實驗組的院內死亡風險、使用入侵性治療及入住深切治療部的風險皆較低。

研究人員：減住院醫療成本可抵銷昂貴藥費

負責這兩項研究的人員包括港大藥理及藥劑學系助理教授黃競浩，以及港大公共衛生學院教授高本恩等，有關研究已刊登於牛津期刊。黃競浩稱，雖然實驗組和對照組的住院日數分別不算太大，不過瑞德西韋縮短的住院醫療成本，已足以抵銷其昂貴費用，整體計算是值得使用。

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