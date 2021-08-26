新冠肺炎｜增3輸入均在港打齊兩針　卡塔爾航空多哈航班禁兩周

新冠肺炎疫情反覆，今（26日）增加3宗輸入個案，累計個案增至12,078宗，患者分別由尼泊爾、希臘和巴基斯坦抵港，3人均被驗出帶有L452R變種病毒株，他們離港前均曾在港接種兩劑復必泰或科興疫苗。

當中，從希臘返港的47歲男子（#12077）乘搭卡塔爾航空的航班QR818，周二（24日）從多哈轉機抵港，衞生防護中心表示，該航班除了有一人確診外，還有兩名乘客未能符合入境規定，明（27日）起該航空公司從多哈來港的航班將被禁航兩周。



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今日新增的3宗輸入個案均帶L452R變種病毒株，包括38歲從尼泊爾返港的男子（#12076），他周二乘搭尼泊爾皇家航空RA409，在加德满都出發，他抵港時無病徵，惟在機場檢測時樣本呈陽性。他5月12日至6月2日曾在港接種兩劑復必泰疫苗。

同日抵港的47歲男子（#12077）則從希臘出發，周二在多哈轉乘QR818抵港，他分別在3月22及4月12日接種復必泰疫苗，更在出發前的7月14日在港血液樣本檢測對病毒刺突蛋白抗體呈陽性。

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最後一名患者則是從巴基斯坦返港的34歲男子（#12078），在周日（22日）乘搭阿聯酋航空EK384經曼谷轉機返港，他抵港時病毒檢測呈陰性，轉往酒店檢疫時，在第3日樣本確診。他分別在4月10日和5月8日在港接種兩劑科興疫苗。

另外，#12077個案抵港時乘搭的QR818，除了有一人確診外，另有兩名乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）指明的條件，衞生署遂引用條例，禁止卡塔爾航空營運的客機在明日起至9月9日，從多哈抵港。

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