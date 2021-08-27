新冠肺炎．8.27｜抵港印尼疫船三分二船員確診　國慶煙花再度取消

衞生防護中心今日(27日)公佈17宗輸入個案，其中15名患者來自一艘於8月24日由印尼抵達香港水域的貨船（Thor Monadic），全部帶有L452R變種病毒，佔全船船員三分二。另2人來自阿塞拜疆及立陶苑，後者在香港已接種兩劑復必泰疫苗。

另外，中心今日接獲通報一宗於英國確診的個案，涉及一名59歲女病人。她於8月15日離港前往英國，8月20日在英國檢測時確診她沒有病徵。為審慎起見，患者於潛伏期在港曾居住地方薄扶林碧荔道30號新麗閣A座，以及工作地觀塘偉業街108號絲寶國際大廈28樓會納入強制檢測公告。



專頁｜5000元電子消費券 7月4日全城登記盡覽申請優惠懶人包

▼點擊睇打疫苗優惠▼



疫苗抽獎．最新｜旅發局送2萬個賞你遊 已打疫苗市民8.5可登記（附連結登記攻略）

點擊即入打疫苗抽凱滙登記網站

點擊即入打疫苗抽300両足金登記網站

點擊即入總商會7輪谷針大抽獎

點擊即入華懋集團大抽獎

點擊即入廠商會免找數大抽獎

點擊即入銀行公會10萬元免找數大抽獎

點擊即入戲院商會送5套全年睇戲套票抽獎

疫苗抽獎優惠．持續更新｜信和華置送千萬元凱滙單位 長江集團送500萬元禮券可買長實樓

【23:48】公務員事務局局長聶德權在Facebook發文表示，香港用了183天、半年時間，第一針接種率終於達到6成，超過405萬合資格人口接種，非常不容易。不過近來接種人數和預約接種更出現下跌趨勢，令人擔心，尤其60歲或以上長者接種率一直處於低水平。

他指專家也一再強調疫苗的效用，現階段對抗病毒只有接種疫苗最為有效、最能保護自己，只有社區接種率提高，才可以探討下一步放寬措施、為通關創造條件、研究「與病毒共存」，再次呼籲市民盡快接種疫苗。

新冠疫苗｜累計約405萬人已打針 接種率達六成 預約人數跌穿1萬

【23:29】本港新冠肺炎疫苗接種計劃由2月底展開，今日（27日）踏入第183日。政府指，至今累計有405.55萬人已接種至少一劑疫苗，即有60%的12歲及以上市民已接種疫苗。



今日單日增62,800人接種疫苗，當中23,600人接種第一劑。不過預約人數則再下跌，只有9,400人預約接種。

強制檢測｜薄扶林新麗閣、絲寶國際大廈上榜 最遲8.29檢測

【23:11】食物及衞生局周五晚（27日）刊憲，將本港兩個地方納入強制檢測公告，分別為薄扶林碧荔道30號新麗閣A座，及觀塘絲寶國際大廈28樓 Lands' End (HK) Limited。曾於指定日期在上述兩個地方逗留超過兩小時的人士，最遲需要在下周日（29日）接受檢測。若已完成接種疫苗的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

開學｜教育局新指引：學生午膳勿面對面 參加水陸運會須已打疫苗

【21:39】新學年將至，雖然近日本港新冠肺炎疫情平穩，教育局今日（27日）就更新學校健康指引。當中表示，恢復全校全日面授課堂的學校，在學校繼續嚴格遵守相關防疫措施及指引的大前提下，教育局容讓學校進行集會活動、小組活動、大型集體活動，包括陸運會及水運會等。

如舉辦陸運會及水運會，根據衞生防護中心建議，學校必須只容許已完成接種第二劑疫苗並超過14天的學生參加比賽項目；如學校安排學生在校內午膳，應為餐桌設置隔板，學生須保持適當的距離，並面向同一方向，避免面對面。

新冠疫苗｜最少3人外地打針後回港再打 政府拒答調查結果

【20:45】本港接連發生市民在外地或內地接種新冠疫苗後，再回港打針的事件，最新一宗涉及中大醫學院矯形外科及創傷學系教授李剛。政府一直聲稱這種做法可能涉及以失實陳述及欺騙手段獲取利益，並構成刑事罪行，會考慮起訴。



不過，政府至今未有公布過事件的調查結果，以及起訴了多少人，記者向食物及衞生局查詢，局方稱沒有補充。

▼金融男於北京接種兩劑科興疫苗後，來港打多一針復必泰疫苗▼



僅一酒店供外傭檢疫 僱主憂外傭到港無期 冀用竹篙灣檢疫中心

【19:21】港府日前宣布下周一（30日）起，在印尼或菲律賓完成疫苗接種的外傭可來港工作。有等待外傭來港的家庭坦言，家中有兩名腦退化長者，現時負責照顧的外傭10月約滿，惟現時僅得一間指定檢疫酒店，擔心外傭不知何時才能抵港，直言「好徬徨」。

該僱主又建議，政府應考慮使用竹篙灣檢疫中心為抵港外傭檢疫，「𠵱家疫情無咁勁，無咁多人需要檢疫，我都肯畀番檢疫費用。」

有僱主建議，政府應考慮使用竹篙灣檢疫中心為抵港外傭檢疫。（資料圖片／廖雁雄攝）

貨船Thor Monadic15名船員確診 由印尼抵港 均帶變種病毒

【19:17】新冠肺炎疫情未止，本港今天新增17宗確診個案，當中15人為船員。衞生防護中心公布，一艘貨船「Thor Monadic」8月24日由印尼抵港，船上23名船員中有15人的樣本結果呈陽性，全部均帶有L452R變異病毒株。所有確診船員會送往醫院進行隔離治療，貨船上的其餘船員亦須逗留船上進行檢疫。該批船員進入香港水域後沒有登岸。



該船隻的營運人涉嫌於向衞生署申請自由無疫通行證時提供虛假資料，衞生署正就事件進行調查並會就該船隻的營運人懷疑違反《預防及控制疾病規例》（第599A章）向律政司尋求法律指引。

新冠肺炎｜已打齊疫苗港婦抵英5日後確診 在港居所及辦公室強檢

【18:56】衞生防護中心今日（27日）公布，一名59歲女子於英國確診，她在8月15日離港前往英國，於8月20日在英國取樣本檢測結果呈陽性。她在港已完成接種兩劑復必泰疫苗。



她在港居所薄扶林新麗閣A座及工作地方觀塘絲寶國際大廈28樓，被納入強制檢測公告。

▼看圖睇清外傭來港安排重要資訊▼



唯一外傭檢疫酒店一開即爆 中介靠電郵訂房欠透明：流程好混亂

【18:01】政府昨日（26日）宣布下周一（30日）起，在印尼或菲律賓完成疫苗接種的外傭可來港工作。菲律賓勞工部早前表示，料有超過3000人通過此方式入境香港，惟當局只安排香港荃灣絲麗酒店作唯一指定檢疫酒店，僅得409間房。

指定外傭檢疫酒店今早開放預訂，不過並未透過網站上的預訂界面，而是需要僱主透過電郵上交外傭資料信息，進行預訂。香港僱傭公會主席陳東風指，多數房間相信已經被代理中介預訂，但仍需要一、兩日等候酒店的確認。他認為這樣的處理流程較為複雜混亂，尤其現實需要酒店確認書之後才可以預訂機票，「容易出甩漏。」

記者已向荃灣絲麗酒店查詢，正在等待回覆。

香港荃灣絲麗酒店（資料圖片／Silka Tsuen Wan, Hong Kong FB圖片）

復必泰疫苗｜92萬劑今抵港 累計已運抵659萬劑 餘120萬接種名額

【16:45】衞生署公布，復星醫藥已於今日（27日）將BioNTech製造、德國Baxter廠房封裝的最新一批復必泰疫苗付運抵港，數量為92萬多劑。



根據政府新冠疫苗專題網站，本港市民已接種超過456萬劑復必泰疫苗。尚餘120萬個接種名額。

▼2月27日，首批復必泰疫苗運送到港▼



+ 14

10.1國慶煙花因新冠疫情再取消 連續第3年停辦 10年內5度無得睇

【15:17】康文署今日（27日）公布，因應新冠肺炎疫情影響，原定於10月1日（周五）在維多利亞港舉行的國慶煙花匯演將會取消，是1997年回歸至今第5次取消煙花匯演，之前4次分別為2013年南丫海南一周年、2014年雨傘運動、2019年反修例示威衝突及2020年新冠肺炎疫情問題。

▼2018年國慶煙花▼



+ 8

何栢良倡外傭酒店入住率限75% 否則或交叉感染 觸發熔斷機制

【12:32】印尼和菲律賓的外傭完成疫苗接種後，下周一（30日）起便可來港工作，抵港後需集中在指定的外傭檢疫酒店隔離，暫時只安排香港荃灣絲麗酒店。



香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早（27日）在電台節目指出，政府的做法是「行政措施」，擔心若同一時間有大批外傭湧入，即使已完成接種疫苗仍有機會令本港輸入個案大幅上升，甚至會觸發「熔斷機制」，建議酒店入住率應降低至75%才穩妥。他又認為政府放寬海外人士入境，卻將滯留同屬高風險地區的馬來西亞、在當地打針的港人拒之門外不合理，「有啲地方我都睇唔到個邏輯」，要求當局交代。

▼8月27日起學生可取即日籌接種疫苗▼



+ 21

新冠疫苗｜即日籌擴至12歲或以上學生 大學生：就開學「趕打針」

【12:01】不少學生趁暑假結束前接種疫苗，今天（27日）起疫苗接種中心免預約「即日籌」安排擴至12歲或以上學生，每位學生可由最多兩名人士陪同接種，陪同者亦可一同接種疫苗，即日籌每日早上7時45分開始派發，派完即止，在中山紀念公園體育館疫苗接種中心，今早約8時已有家長帶子女冒雨領取即日籌打針，亦有大學生指因學校要求需「趕打針」。

▼獲認可的印尼疫苗接種紀錄式樣▼



容馬珊兒：有僱主憂播毒只搶本地外傭 檢疫酒店房間無法應付需求

【11:12】印尼和菲律賓外傭在當地完成疫苗接種後，下周一（30日）起便可來港工作，但抵港後要集中在指定的外傭檢疫酒店隔離，政府目前只安排香港荃灣絲麗酒店作唯一指定檢疫酒店，僅得409間房且每晚索價800元。



香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒今早（27日）在電台節目指出，只有約400間房無法應付需求，而每日800元房價亦十分昂貴，惟她認為政府從兩個高風險國家輸入外傭已承受極大風險，形容當局已踏出了一步幫助外傭行業，估計當局是以此作為試驗，視乎情況進一步推行計劃。她又透露，有僱主擔心外傭完成檢疫回家後才確診，寧願繼續搶本地外傭。

▼獲認可的菲律賓疫苗接種紀錄式樣▼



▼涉及染疫國泰機場貴賓室員工的14個地點要覆檢▼



+ 9

+ 1

昨日總覽：強制打針無可厚非但屬最後手段 廠商會會長史立德：事前要有過渡

新冠疫苗｜張宇人再倡教師強制打針 禁檢測代替：唔打就返屋企啦

新冠疫苗｜何栢良指群體免疫已爆破 倡全民打針防重症死亡

菲、印獲認可接種紀錄外傭下周一解禁來港 檢疫酒店一晚索800元

外傭檢疫酒店每晚收800 連機票僱主須付2萬 房數少勢一開即爆