女警涉兩犯偷竊兼當場露下體　辯方指有心理問題　欲找他法處理

女警涉嫌偷名牌圍巾及朱古力而被停職，期間又涉再在商場偷竊並當場露下體，案件今(27日)在觀塘法院再提訊，辯方透露被告有嚴重心理問題，欲去信律政司商討其他解決方法，裁判官把案押後至10月7日再提訊，被告准以2萬元保釋外出。



圍巾價值逾5千朱古力亦逾2千元

被告劉潔兒，48歲，共渉2宗案件，其中一案被控兩項盜竊罪，指她於2020年12月17日，在觀塘apm商場的Twist店偷Gucci藍色及黑色圍巾各1條，合共5513元；另在Godiva朱古力店偷1盒片裝黑朱古力、1盒Cube松露朱古力和2盒松露朱古力，合共2666港元。

半年後涉另一偷竊案

另一案涉2項盜竊、1項管有攻擊性武器，及1項在公眾地方作出猥褻行為罪，指她於今年6月26日，在牛頭角MegaBox的星巴克咖啡店，偷竊一隻價值210元的水杯，及管有1把鎅刀；她並被指於同日在同一商場的永旺百貨偷竊1個價值824元的黑色背囊，及猥褻暴露她的陰部。

辯方指政府內部文件可證被告狀況

辯方律師透露，被告有嚴重心理問題超過20年，並稱可以透過政府內部報告確認，故欲向律政司申請以其他方式處理。另控方今天加控被告在公眾地方作出猥褻行為罪，辯方亦需時向被告人索取指示。裁判官批准將案押後。

案件編號：KTCC 1158-9/2021