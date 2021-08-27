居屋2020｜逾12萬單身申請者下周二起揀樓　僅餘粉嶺山麗苑單位

【居屋/啟翔苑/山麗苑/錦駿苑/彩禾苑】今期居屋以市價六折推出四個屋苑，包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑。

四個屋苑自5月底起開始揀樓，房委會將於下周二（31日）邀請單人申請者揀樓。不過，現時只剩下粉嶺山麗苑供選購，大部份為面積291平方呎或以下的單位。



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房委會今日（27日）指，由於可供出售予「其他家庭」申請者的單位已全部被選購，將於下周二（31日）邀請160位單人申請者揀樓。

今期居屋推售四個屋苑，當中鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑及馬鞍山錦駿苑已於早前相繼售罄，現時只剩下粉嶺山麗苑可供選購。截至今日，山麗苑共售出2,522伙，餘下的700伙單位全屬291平方呎以下。

今期居屋共接獲12.8萬份單身人士的申請，當中白表佔12.18萬，綠表佔6,600份。由於一人申請者獲預留700個單位，在綠白表4比6的比例下，即綠表及白表分別可獲280個及420個配額。