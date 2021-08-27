強制檢測｜薄扶林新麗閣、絲寶國際大廈上榜　最遲8.29檢測

食物及衞生局周五晚（27日）刊憲，將本港兩個地方納入強制檢測公告，分別為薄扶林碧荔道30號新麗閣A座，及觀塘絲寶國際大廈28樓 Lands' End (HK) Limited。曾於指定日期在上述兩個地方逗留超過兩小時的人士，最遲需要在下周日（29日）接受檢測。若已完成接種疫苗的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。



因應一名59歲女子於抵達英國後確診，她在香港的居所及工作地方需要強制檢測。任何人在8月6日至8月27日期間曾身處薄扶林碧荔道30號新麗閣A座超過兩小時，需要於8月29日或之前檢測；任何人在8月6日至8月12日期間曾身處香港九龍觀塘偉業街108號絲寶國際大廈28樓Lands' End (HK) Limited 超過兩小時，同樣需要於8月29日或之前檢測。

完成疫苗接種視為已強檢

受檢人士若於8月25日至8月27日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。已經完成疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

因應早前涉及變種病毒的確診個案，東涌逸東（二）邨美逸樓相關的指明人士須於明日進行強制檢測。位於逸東（二）邨美逸樓對出空地的流動採樣站明日會繼續運作，為須接受強制檢測的居民／工作人員提供免費服務。

7個流動採樣站延長服務日期

位於中環愛丁堡廣場、黃大仙廣場、長沙灣麗閣社區會堂、旺角麥花臣遊樂場、荃灣沙咀道遊樂場及天水圍天瑞體育館的流動採樣站會延長服務日期至9月12日，位於東涌北公園的流動採樣站會延長服務日期至9月30日。

▼8月27日起學生可取即日籌接種疫苗▼

