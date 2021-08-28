新冠疫苗｜羅致光：院舍職員唔打針要負責任　自費檢測是其選擇

新一輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開，社會福利署列明，若非獲醫生書面證明不適合接種疫苗的員工，將需要自費檢測。勞工及福利局局長羅致光今（28日）在電台節目表示，在政府提供免費疫苗注射下，院舍職員拒絕打針便要負上責任，他們揀自費檢測「都係一種選擇」，又強調若第五波爆發，不排除會強制打針和檢測相管齊下。



+ 5

羅致光今早在港台節目《星期六問責》表示，暫未掌握院舍員工的最新接種數字，但已愈來愈接近90%，打齊兩針則略高於70%，希望短期內能達到8、9成，餘下仍未接種的少數，相信是因健康理由才未打針。他提到，9月1日起，院舍職員若非因健康理由而無打針，將須自費檢測。

被問到此舉是否如同強迫打針，羅致光表示，相信在防疫要求下，若院舍職員不是因為健康理由又不打針，有必要負上責任，強調若政府提供免費疫苗注射，而他們並不選擇，自費檢測便是其選擇，他又重申每7日一次檢測並不足夠，最好每隔兩、三日便做一次檢測，尤其Delta變種病毒平均3至4日便會發病，7日才檢測一次，若出現Delta疫情爆發，甚至第五波爆發，打針後亦可能仍要檢測，甚至是每3至4日一次。

▼7月2日疫苗外展隊到天水圍中學打針▼



+ 7

至於機管局亦強制特定員工要打針，羅致光表示，作為勞福局局長是十分關注員工權益，若純粹健康理由又拒絕他們履行部分工作時，能將他們調任是較佳的做法，惟仍要視乎疫情發展，若爆發第五波疫情，便不會排除任何做法。

當局正展開第二輪外展接種疫苗服務，惟院友接種率仍然偏低，他表示，長者要打復必泰仍要去接種中心打針，是因為復必泰的安排和流程較為複雜，而打針量少便會造成浪費，加上滅活疫苗技術與以往的流感針相若，因此外展只能安排打科興，希望可以因而成功谷針。不少長者難以自己決定是否打針，需諮詢親友意見，惟明白家人對有關決定感猶豫，但強調有關風險很低，簡單而言過往有打流感針的人，除非健康出現巨變，否則仍適合接種新冠疫苗。

▼8月27日起學生可取即日籌接種疫苗▼

