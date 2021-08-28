新冠疫苗｜孔繁毅：長者接種率達7成可通關　料將再降低打針年齡

新冠肺炎疫苗開打近半年，超過400萬人已打首針，直迫合資格人數的60%，政府進一步谷針，將即日籌開放予學生。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今早（28日）在電台節目表示，本港的長者接種率仍然偏低，惟他們染疫後的死亡率遠高於年輕人，認為當社會接種率達70%後，便要主力向長者「谷針」，若長者的接種率亦達70%，才可以通關，並有條件逐漸放寬防疫措施。

孔繁毅又指，雖然年輕人打針後患上心肌炎的風險較高，但仍只屬少數，暫亦無見過嚴重個案，相信將會收到復必泰有關5至11歲小童接種後的數據，若顯示安全，專家委員會將會進一步降低接種年齡。



▼8月27日起學生可取即日籌接種疫苗▼



+ 21

孔繁毅今早在商台節目《政經星期六》表示，Delta變種病毒的傳播率可達到一傳七，因此接種率要達到85%才可建立到免疫屏障，惟長者的接種率仍只有10%，惟80歲以上長者的死亡率達30%，老人院爆疫後的風險亦非常高。他認為社會應利用未有兩個月，將接種率推高至70%，之後便應主力鼓勵長者打針，若連長者的接種率亦達70%，社會的防疫措施才有條件慢慢放寬。

孔繁毅：102歲人瑞都可以打針

長者不願打針或是憂慮接種後的副作用，孔繁毅強調委員會已審視逾700萬劑接種報告，只得569宗出現不排除與疫苗有關的副作用，復必泰和科興各佔一半，老人只佔少數，當中復必泰對長者的副作用更較年輕人少，認為復必泰更適合長者接種。他又強調，長者接種疫苗並無年齡上限，更看過102歲人瑞自行走入接種中心打針。

+ 5

孕婦感染死亡率較同齡女性高

醫管局婦產科統籌委員會主席歐陽錦全亦表示，孕婦亦應接種疫苗，因為一旦孕婦遭受感染，早產風險高、死亡率亦較同齡女性高很多，而早產嬰的健康問題亦會較多。他提到不少孕婦擔心染疫而變得「太緊張、好擔心」，在此情緒下對孕婦和其肚內的寶寶亦不理想，形容打針是減壓的方法，若不慎受感染對母子也較安全。

他表示，正如當局每年都會建議孕婦接種流感疫苗，引述以色列數據指，接種復必泰後的保護率達80%，因此可以肯定打針是安全，惟現時未有科興相關數據，暫只建議打復必泰，而美國的數據亦顯示，當地13萬孕婦接種後未有副作用反應，香港一年亦只得數萬孕婦，認為可見風險極低。

孔繁毅則指，若孕婦在未懷孕前接種一劑科興疫苗，第二針可在醫生轉介下接種復必泰疫苗，已有研究顯示「溝針」安全，不會造成嚴重副作用，雖然抗體量會低於兩劑復必泰，但仍是安全和有效，孕婦亦可選擇在產後才打第二針，雖然相隔較長時間，但抗體反應不會受太大影響。

至於孕婦在接種疫苗上有甚麼注意事項？歐陽錦全表示，現時沒有孕婦打針後流產的數據，但明白華人希望胎兒穩定的心態，因此建議女士懷孕3個月後，達到早孕期或中孕期便可打針，而若她們懷孕期間未打，則應在哺乳期盡早打針。

被問到何時可將疫苗接種年齡進一步降低至3歲，與內地看齊，孔繁毅表示，專家委員會仍在等待疫苗的資料，相信短期內會有復必泰的5至11歲接種的第三期臨床報告，若報告顯示安全便會開綠燈。

早前有報告指，年輕人接種疫苗後可能會患上心肌炎，孔繁毅強調，疫苗整體仍是安全，雖然年輕人患上心肌炎的風險較高，但仍只屬少數，而且其患病後症狀輕微，至今未見過嚴重個案，只要在針後一周不做劇烈運動，便可減低患上心肌炎的風險。