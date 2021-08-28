外傭檢疫酒店被批坐地起價　羅致光：冀9月中有第二間酒店

印尼和菲律賓外傭在當地完成疫苗接種後，下周一（30日）起可來港工作，但抵港後要集中在指定的外傭檢疫酒店隔離，政府目前只安排香港荃灣絲麗酒店作唯一指定檢疫酒店，僅得409間房且每晚索價800元。

勞工及福利局局長羅致光今早（28日）在電台節目表示，了解外傭需求大，相信有數以千計已完成疫苗接種的合資格外傭正等待來港，惟菲律賓和印尼疫苗仍然嚴峻，起初只能安排少數外傭來港，形容集中檢疫是控制外傭來港數目的手段，但希望9月中能安排到第二間酒店供隔離。

對於荃灣絲麗酒店被僱傭中介及僱主批太貴，羅致光強調酒店價格亦是當局的考慮因素，800元一晚是經考慮多個因素後計算出來，坦言無法滿足到所有家庭的需求，但僱主並不能扣除外傭薪金以支付房價。



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羅致光接受港台節目《星期六問責》訪問表示，現時難言香港缺乏多少外傭，「申請緊嗰個（兩地政府官方）數字相信係比我哋實際需要仲有一個好大距離」，在外傭抵港前，港府仍未能掌握有關數字。他及後引述數據指，2019年中，本港有約40萬外傭，現時只有不足36萬，相信大部分是因為防疫措施而無法來港，惟他強調必須平衡防疫和家庭需求，不能只側重於後者，因此只能有序、逐步令合資格外傭來港工作。

對於有指荃灣絲麗酒店房間不足、收費亦太貴，羅致光表示，了解到社會需求非常大，符合條件來港的外傭亦數以千計，得悉不少人凌晨已趕忙訂房，相信短期內將爆滿。他提到，禁航令前每日平均有70個外傭抵港，現時平均只得20人能來港工作，「唔使爭拗喇，一定係唔夠」，更指以禁航令前數據計算，需要提供到1,400至1,500個房間。

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他強調，菲律賓現時疫情嚴峻，因此當局要在防疫方面採取謹慎態度，難以一時讓大批外傭來港，初期容許到港外傭數目一定要少，在防疫酒店的安排方面亦要十分小心，尤其是早前有旅客在隔離時染疫的先例，而外傭從最高風險國家來港，風險較一般旅客更高，因此起初只會安排一間檢疫酒店集中讓外傭隔離，以方理管理及檢疫安排，希望9月中旬可提供第二間指定檢疫酒店。

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荃灣絲麗酒店被斥是「坐地起價」，羅致光坦言，明白對中收入家庭而言，要額外支付約1.7萬元是沉重負擔，但希望外界明白政府無法滿足所有家庭的需要，但強調僱主必須負擔有關開支，不能從外傭的薪金中扣除。他又指，酒店價格是官方的考慮因素之一，惟800元是計算不同因素後所得出的價格，包括其防疫措施、客觀上的設計等是否合乎檢疫安排，限制當局的選擇，亦透露「有啲係唔肯做」，他又指當局未曾拒絕任何有興趣參與計劃的酒店申請。

對於香港大學感染及傳染病中心總監何栢良建議將入住率上限降低至75%，他認為現時應着眼於檢疫安排，因此未有為入住率設限，認為荃灣絲麗酒店可提供全數409間房。

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