小一面試現場直擊｜英華小學面試　考生活情境題分類積木圖片配對

英華小學為傳統的直資男校，一直以來都是很多家長心儀的小學，今日是2022-23學年小一入學首輪面試的第一日。由於疫情關係，家長在陪同小朋友登記後便要離開學校，待約45分鐘後回校接小朋友，期間只可由一名家長陪同。

攝影：黃舒慧



首輪面試問及生活情境

鄧爸爸今早和兒子Duncan來英華面試，Duncan指自己選擇了一本中文圖書《乖乖不怕打針 》（攝影：黃舒慧)

所有申請入學的學生都有機會參與第一輪面試，不分出生月份，以電腦分組並和老師個別面見，主要以中文（視乎母語，可以使用普通話）和英文回答生活日常問題。

鄧爸爸今早和兒子Duncan來進行面試，Duncan指自己選擇了一本中文圖書《乖乖不怕打針 》，爸爸表示沒有特別考慮，兒子想帶甚麼書便甚麼書。面試完結後，Duncan分享過程中有同老師傾偈：「有問我如果去餐廳食飯，送到的食物出錯會如何處理？我答老師會同侍應講『 唔好意思，我哋唔係嗌呢個餐，可唔可以換一換』 」

🔼🔼🔼🔼英華校長陳美娟在簡介會接受記者訪問，分享小一面試貼士👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻英華小學校長分享小一面試貼士 建議家長咁做提升孩子表達能力👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

除了問及一些生活情境外，Duncan也有根據圖片，找出除下口罩的小丑、畫畫，整個面試過程也不太緊張。目前Duncan有學跆拳、鋼琴、欖球，爸爸也沒有特別為是次面試為Duncan報面試班，但平日媽媽會更注重Duncan的一些對答。

+ 7

另一位不願出鏡的小朋友亦分享了首輪面試過程，當中老師有運用積木，要求他分門別類處理。畫畫方面老師亦沒有特別要求，自己隨意發揮畫了一座火山，最後也有機會閱讀自己帶的書本。

記者訪問了現場多位完成面試的家長及小朋友，綜合以上面試內容：

+ 3

學校盡可能以面見方式進行餘下面試

完成首輪面試的小朋友，有機會進入第二輪面試，屆時將以5人一組，和老師及校長一同面見，回答問題；第三輪則由學生、家長和校長共同面見。

陳校長表示，在疫情之下學校仍希望盡可能以面見方式進行面試，因為能看出學生的真實一面。部分家長也反映，同時報考不同學校，拍片要求也不同，家長和學生也感到勞累，加上剪接、拍攝器材等因素，難免有所差別和比較。學校希望透過面談、遊戲、問答等方式，全面了解小朋友。

🔼🔼🔼🔼更多小一報名詳情及日期，即睇👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻一文睇清｜全港直私小學小一簡介會及報名詳情 部分已開放報名👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼