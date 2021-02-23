三熱門直私小學公布新學年小一入學報名詳情　料面試回復親身面見

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-02-23 20:30

隨著復課的展開，學校的運作又重回軌道，有小學已率先公布2022/23學年的小一入學報名詳情，不少學校對疫情也持樂觀態度，預計面試將能回復以面見形式進行，相信對家長來說都是一件好事，不用再拍片、剪接，增加自己負擔。

國際基督教優質音樂中學暨小學

國際基督教優質音樂中學暨小學是香港首間音樂中小學，學生在小學階段已開始接受正規的而有系統的音樂教育。該校的小一入學申請已全面電子化，並由即日起接受申請，在3月20日前上載表格、所需的入學資料和報名費用收據，目前學校已列出面試日期，如疫情一直維持在個位數或較低的雙位數字，相信屆時會以面見形式進行面試。

香港華人基督教聯會真道書院

真道書院推行全港獨有的11年一條龍教育制度，該校分為3個學習階段，分別為頭2年的基礎階段，中間5年的拓展階段，以及最後4年的通達階段，比一般少讀一年畢業，學校既提供本地文憑試（DSE）課程，又開辦國際文憑（IB）課程，學校更曾誕生兩名IB狀元。

啓思小學

啟思小學有7成的小一新生來自附屬幼稚園的畢業生，啟思小學是本港唯一以中文為主力教學語言的IB小學，雖然該校以中文作主要教學語言，但聘用了不少以英語為母語的老師，配合提升英語課堂時數，以幫助學生建立英語能力。

相關文章：小一統一派位│全港英文小學名單一覽 專家建議選英小前留意5件事

點圖即睇全港各區官立、資助英文小學名單

+ 4 + 4 + 4

按圖即睇全港熱門學校統一派位所餘學額：