智能車隊管理系統助減6成的士意外　車廂裝攝錄機或侵犯個人私隱

去年的士意外接近3500宗，當意外發生時，一些管理多部的士的公司，以往負責人未必能及時掌握所有資料，可能比較混亂。有的士車隊去年引入「智能車隊管理系統」，助掌握司機的工作紀錄、進行編更，和觀看行車實時畫面。數據顯示，安裝智能車隊管理系統後，車隊的意外數目下降6成，申報保險數目亦大減8成。

不過該車行約一成的士安裝了車内攝錄機，私隱公署指相關行爲或屬收集「個人資料」，受《私隱條例》的規管，提醒相關人士要通知乘客已啓動攝錄系統，以及避免資料意外喪失或使用，建議司機、車主，或營運商慎重考慮安裝相關攝錄設備的需要，和是否有其他較不侵犯私隱的可行方案。



系統設兩應用程式將的士管理線上化

成業車行是全港首個引入先進科技管理系統的的士車隊，去年9月為全部72輛的士安裝行車記錄儀及智能黑盒，能記錄21天行車影像及數據資料，系統設兩個應用程式，分別是「司機app」和「車主/管理人app」，數據可為車隊管理人提供即使協助，同時監察司機的駕駛行爲，提高管理效益。

的士司機可以通過「司機app」，線上得知出勤安排、車輛資料、交更安排，和租金、按金，或維修記錄；車主及車隊管理人則可透過「車主/管理人app」，查看各車輛的行車里數、實時位置、行車狀態及行車錄像等，有助管理人遙距翻查行車記錄，並可提供即時路面協助。成業車行管理人謝志雄說，「以前冇科技幫手，發生意外嘅時候，好多時都係靠估，變相就會比較混亂。」

意外片段製作成教材警惕司機

數據顯示，成業車隊在引入系統後的意外數字下跌6成，申報保險的個案更大跌8成，謝志雄認爲，是因爲系統會記錄大量意外片段，可供作教材，他會定期把影片分享予車隊旗下的士司機，使司機有所警惕，或察覺自身問題。管理人亦可分析系統提供的資訊，提醒司機改善行車技巧及對乘客態度，甚至建議改變外形和形象，以助司機提高生意額。

的士安裝車内攝錄機或侵犯私隱

謝志雄稱，約一成的成業的士安裝了車内攝錄機，稱用以保障司機與乘客發生肢體碰撞，或有投訴時使用，並稱攝錄機只會影到乘客的後腦，且會在車内張貼錄像告示通知乘客，強調不擔心會引發私隱問題。

《香港01》向個人資料私隱專員公署查詢，公署回覆指，若攝錄機的片段能辨識乘客身份，則屬收集「個人資料」，受《私隱條例》規管，提醒司機應通知乘客已啓動攝錄系統，同時確保收集資料的目的是有實際需要，還要避免資料意外喪失或使用。

私隱公署建議的士司機、車主或營運商在決定以攝錄系統進行監察前，評估可能侵犯他人私隱的風險，慎重考慮是否有確實需要安裝相關攝錄設備，並須考慮是否有其他較不侵犯私隱的可行方案，相關人士亦可參考私隱公署刊發的《閉路電視監察及使用航拍機指引》。