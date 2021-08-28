兩代的士司機拆解業內問題　黃金年代老師傅態度差　望強制再教育

拒載、濫收車資、司機不禮貌問題，在交諮會交通投訴組涉及的士服務的投訴中，長居排名榜前列位置。大埔廣福道周日（22日）發生的嚴重的士車禍，更再令外界關注的士服務問題。

《香港01》在致命車禍後，邀請兩位年紀相距約30年，出生不同年代的士司機，剖析業界問題。其中「老行尊」市區的士司機聯委會主席關沃華認為，隨社會變遷，鐵路發展、Uber、「折頭黨」等問題，業界利益嚴重蠶食，行業發展形成困局。「80後」司機陳富樺不認同的士業為「夕陽行業」，生存機會始終與經營模式息息相關，行內亦不乏年輕人入行。

兩代「的哥」對行業前景看法雖有不同，但亦不約而同承認，司機態度問題一大成因，源自過往的士業於「黃金年代」的曾經風光。90年代司機夠勤力能月賺3萬元，不愁客路，少顧待客之道。惟業內部份人不願面對時代改變現實，未有與時並進，思維停留在昔日光輝時代。



+ 1

老行尊：「黃金年代」月入多達3萬元

關沃華為市區的士司機聯委會主席，今年67歲，至今駕駛的士約35年。關沃華於80年代中入行，經歷過90年代香港的「黃金年代」，當時經濟蓬勃，他憶述回歸前市道一直興旺，的士司機月入可高達約3萬元，「比起銀行經理仲要好」。

當年要晉身的士司機亦殊不容易，需要朋友介紹，車主亦會測試駕駛技巧，「有（的士）車牌都入唔到行」。月入3萬元於當年可過甚麼生活水平？翻查資料，80年代後期至90年代初，大約100多萬元可購入太古城一個單位，逾千呎的複式頂層單位則近250萬元。

不過時移世易，「黃金年代」早過去，1997年金融風暴，之後2003年「沙士」，關沃華坦言，的士業大受打擊。其中2003年一疫，行家為搶客衍生出「折頭黨」，之後港府提出「短加長減」等方案，原意是希望遏止「八折的」，可惜「折頭黨」至今仍然盛行。

到2014年，Uber進入香港市場，之後又有不同客貨車平台兼營載客服務，連同鐵路網絡發達。關形容的士已是「夕陽行業」，現時司機每月收入大多為一萬多元，收入比全盛期已減半。

不過「80後」的騰駿的士管理公司負責人陳富樺，卻持不同意見。樺仔7年前入行時，只有29歲，其年齡組群屬於業內的最小眾。他表示，入行前曾駕駛吊船清潔大廈外牆，在朋友介紹下，決定成為全職的士司機。

陳富樺續指，轉行後收入較過往多及穩定，撇除去年最初爆發疫情時期，基本上每日平均都賺到500元以上，而且每日現金出糧。樺仔於2015年開始負責管理的士，現時旗下有百多名司機，十多輛的士，不過每周平均仍有5天親自駕駛，主要由妻子負責打理工作。

騰駿的士管理公司負責人陳富樺7年前入行只有29歲，其年齡組群屬於業內的最小眾。（羅君豪攝）

樺仔同意，據前輩所言，現時的士司機收入，在扣除通脹等不同因素後，收入確不如90年代，但並非「夕陽行業」，絕對足以謀生，旗下司機「卧虎藏龍」，有律師、機師、會計等資格，當中部份人單純喜歡駕駛而任替更，過往亦有人每月駕駛數天賺「零用錢」去旅行。

「黃金年代」乘客多 染壞習慣

關沃華與陳富樺兩位的士司機，年齡相差約30載，但不約而同指出業內有「態度差」的陋習，其中一部份源於過往的風光。時間回到「黃金年代」，樺仔指當時經濟好，選擇的士代步的市民多，即使的士司機即使態度差，揀客、拒載、「過海唔載」亦足以謀生，染成壞習慣。

關沃華同意，當年部份司機收入高，身家豐厚「唔志在啲客」，與乘客或有嚴重磨擦。但時移世易，關指，部份司機始終不願向現實低頭，想像能維持以往的收入水平，但亦保留兜路、拒載揀客、濫收等，過往可增加收入的錯誤手法，結果形成惡性循環。

關沃華為市區的士司機聯委會主席，今年67歲，至今駕駛的士約35年。（廖雁雄攝）

關沃華又指，近年司機短缺，不再是「司機求車」，基本上車主見對方有的士車牌都來者不拒。惟部份新入行的行家未經教導，「車行推架車出門口收咗租就唔理」，亦可能司機不志在的士收入，只為消磨時間，未意識拒載屬違法。他又稱，部份司機年資淺，並不熟路，故不希望過海，尤其隧道不時塞車，但他強調，即使再多理由，司機拒載必然不對。

樺仔：老一輩搞臭呢行

的士司機形象差非朝夕之事，樺仔直言「老一輩搞臭呢行，個個（後生）唔願入行」。他表示，現時工會、商會、車行、工會等，都要由老行尊把持壟斷，但部份人不思進取，仍維持「黃金年代」的經營思維，不合時宜。

以行業老化為例，樺仔說，不少業內人士仍依靠傳統報紙廣告宣傳，又或經現有司機介紹新人入行。但現時有閱讀報紙習慣的主要是長者，現有年長司機身旁的朋友，又同樣是長者，結果即使有「新血」入行，新手依然是老人。他表示，經營方式改變亦可吸年輕人入行，其公司主力透過網上宣傳，有時會於網上直播與網友聊天，車隊司機平均年齡為30至40歲，最年輕的僅22歲。

▼8.22 大埔廣福道發生嚴重的士車禍▼



+ 3

樺仔坦言，當初自己入行時，以為「揸的士」都是基層，甚至有錯覺認為，要到山窮水盡才會入行「揸的士」，但其實情況並不差。他未透露現時每月具體收入，但認為業界部份人或擔心被「搶飯碗」，刻意「唱衰」行家；又或經營失當，以致無法牟利。

他強調，自己從不做「折頭黨」，亦甚少使用電召應用程式「接單」，但憑經驗、細心，其實都可客源不斷，例如他有兩成乘客，便是落客後「碌街」期間細心發現附近有乘客想上車，若到的士站排隊，反而會浪費不少時間。

折頭黨損害業界利益 疫情下衍生「六五的」憂惡性循環

兩代司機對業界問題亦有共識，二人同樣都批評，「折頭黨」損害業界利益。樺仔說，近期更見網上出現「六五的」，擔心只會形成惡性循環，「你出糧份人工俾折頭得唔得？」關沃華則稱，做折頭黨雖能搶單，但令減少收入，自然更難吸引年輕人入行，老化問題嚴重。

對於業界未來發展，樺仔表示現時經濟差，較多人入行，業界應認清問題，向新手司機灌輸正確駕駛觀念，除待客良好態度，亦不應依賴電召的士應用程式接單。關沃華則認為，業界可做的不多，政府應打擊Uber等程式，改善經營環境才可吸納新血；並設立的士課程，強制所有的士司機接受教育，「無論幾老，你都要考試及格」。