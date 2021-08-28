的士老行尊曾見車頭放13部電話　80後司機因App撞車：撳半秒都撞

大埔廣福道周日（22日）發生嚴重的士車禍，至今造成2死8傷，涉事為一名63歲的士司機，被控一項危險駕駛導致他人死亡罪。的士安全問題再次響起警號，引起社會關注，部份司機車頭放置多部電話更飽受批評。

80後的士司機陳富樺駕駛的士7年，他憶述入行一年多後，首度發生車禍，當時「小路出大路」，只因按「的士App」分神半秒，就與另一輛的士相撞，「半秒撳個下就撞」、「一部（電話）都咁嘅事」。他表示，駕駛的士相當繁忙，「要望前面發生乜嘢事、路牌有無改路、有無客人截車」，明言反對放置多部電話於車頭，而且「咁多部電話都係上得一台客」。

另一位老行尊、市區的士司機聯委會主席關沃華則表示，過往曾見到有司機車頭放置13部電話，在智能電話流行前的年代，又有司機掛上6個藍牙耳機，準備隨時接電，「好似打遊戲機咁」，批評指：「揸架車唔好就等如揸住把刀」。



▼8.22 大埔廣福道發生嚴重的士車禍▼



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的士業界青黃不接，司機老齡化問題困擾已久。港府今年初向立法會提交的資料顯示，近5年的士司機老齡化問題惡化，去年超過60歲的持牌的士司機已佔總數一半，71歲或以上更佔一成。至於涉及的士的交通意外宗數，據港府分析，去年涉55歲或以上的士司機的意外達2,320宗，較55歲以下多近一倍。

陳富樺為騰駿的士管理公司負責人，7年前入行時僅29歲，一年後開始管理的士，現時旗下有百幾名司機，管理十多架的士。樺仔認為，車頭放置一部電話便足夠，更重要的是憑經驗「碌街」接客，及培養良好駕駛態度，不可懷有揀客心態，更毋須做「折頭黨」接客，此舉只會令自己需駕駛更長途、更長時間，以賺取原本應得的金錢，變相更疲勞地駕駛，徒添風險。

騰駿的士管理公司負責人陳富樺7年前入行只有29歲，其年齡組群屬於業內的最小眾。（羅君豪攝）

樺仔憶述，入行大約1年多後，曾經一次「小路出大路」時，一時分心按的士App，結果與另一輛的士相撞，需賠償1.3萬元。他事後反思，不應該分神按電話，「半秒撳個下就撞」、「一部（電話）都咁嘅事」，自始少用程式接單，大約只佔其收入一至兩成。他表示，不少司機車頭放置多部電話，但「買電話、上台都要錢架」，而且「咁多部電話都係上得一台客」，故認為只需要一部電話便足夠。他續稱，駕駛期間非常繁忙，「要望前面發生乜嘢事、路牌有無改路、有無客人截車」，故教導新手司機時，都不鼓勵多用程式，笑言：「的士本意係老奉有人截車就做得，一部（電話）就得」。

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入行約35年的老行尊關沃華表示，在智能電話盛行前，司機已在車頭放置多部電話，準備隨時接單，現時只是方式不同。他續指，當年車頭7至8部電話已算「保守」，曾見過有一位放置13部電話，又有司機掛上6個藍牙耳機，直言：「屋企聽都聽唔掂啦」。他表示，如此多電話必定分心分神，「乘客見到都覺得危險」，之後曾與政府部門開會，最終認為放置2部電話是極限。

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關沃華坦言，的士問題「講十日十夜都講唔完」，多電話始終源於賺錢，現時收入減少，執法部門又未有積極檢控，部份新入行司機亦不了解法規，結果出現各種問題。對於大埔的車禍，他表示發生意外必然有錯，但究竟背後是否反映其他問題呢？至今涉事司機未就事件開腔，他認為不應蓋棺定論，正如業界出現態度惡劣、拒載等問題，司機即使有錯，但背後是否有足夠規管，對司機有沒有足夠培訓呢？

關沃華嘆道，過去30年與運輸署商討開會反映業界意見，當年運輸及房屋局局長陳帆亦只是機電署的一名小職員，可惜，業界問題多年未見改善。67歲的他也心灰不再參與運輸署會議，只是在意外之後，希望政府、社會更關注的士業界。