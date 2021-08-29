強制檢測｜11處地方須強檢　愉景灣觀霞樓、麥當勞涉變種個案上榜

本港出現一宗由英國輸入的初步確診，並帶有L452R變種病毒個案，患者過去21日內曾居於香港。港府將愉景灣、中環等共4個處所列入強制檢測公告，包括疑為患者居住的觀霞樓，以及愉景廣場地下的麥當勞分店。而因應有兩宗曾居香港的非本地確診個案，香港足球會咖啡廳、環亞機貴賓室及石澳村208號，亦列入強制檢測公告。

早前一名美國返港38歲外傭走入社區才被驗出確診並帶有變種病毒，其曾到訪的4個處所的員工及訪客，亦需要再次接受強制檢測。今日共有11個處所須強制檢測。

港府強調，所有曾到訪強制檢測公告內列明處所的員工和訪客，都須在8月30日或之前完成檢測，若曾在8月26日至8月28日已進行檢測則會被視為已完成。



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列入強制檢測公告的11個處所，有4個涉及帶L452R 變異病毒株，由英國抵港的初步確診個案，包括相信為患者住處的愉景灣明翠徑3號觀霞樓、愉景灣D'Deck地下Pascucci、愉景廣場 A座地下麥當勞分店，及中環八號碼頭香港海事博物館。曾在指明時間到訪上述處所的住客、訪客及工作人員都須接受強制檢測。

港府亦指，因新增兩宗曾居香港的非本地確診個案，而兩人曾到訪共3個地方，包括在昨日（27日）上午7時30分至上午11時30分期間，到訪跑馬地香港足球會咖啡廳，8月26日至今日（28日）曾在石澳村208號，以及8月25日上午7時至下午3時曾在香港國際機場環亞機場貴賓室的所有員工及訪客，都須接受檢測。

港府增設3個流動採樣站

早前美國返港後走入社區才確診的外傭，其曾到訪的4個處所亦要覆檢，涉灣仔灣仔道 146號地鋪八方雲集、赤柱廣場2樓201-203號鋪 3hreesixty，及指定時間曾乘坐40號專線小巴來回赤柱及銅鑼灣的員工、訪客及乘客。

所有曾去過上述被列入強制檢測公告的處所人士，均須在8月30日之前接受檢測，若在8月26日至8月28日期間已進行檢測，就可獲視為已遵從規定。

港府明日（29日）會在下列地點增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供免費服務：

•赤柱廣場5樓平台旅遊巴停泊區

•荃灣沙咀道328號寶石大廈第1座旁平台位置

•愉景灣明翠徑3號觀霞樓對出空地

