強制檢測｜抵英後確診港婦離港前居穗禾苑詠昌閣　居民2日內檢測

食物及衞生局今日（25日）公布，因應一宗曾於香港居住的非本地確診個案，有一個指明地方被納入強制檢測公告，為沙田穗禾苑詠昌閣。當局表示，衞生防護中心接獲通報一宗於英國確診的個案，涉及一名42歲女病人，而她於潛伏期曾居住穗禾苑詠昌閣，故被納入強制檢測公告。

食物及衞生局今晚發出強制檢測公告，相關人士須在本周五（27日）或之前接受檢測。已經完成新冠疫苗接種的人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。



因應一宗曾於香港居住的非本地確診個案，沙田穗禾苑詠昌閣被納入強制檢測公告。圖為穗禾苑。（資料圖片／呂諾君攝）

（香港01製圖）

染疫婦人上周一確診 今日始公布

衞生防護中心今日指，該宗英國通報確診的個案涉及一名42歲女病人。她於8月13日離港前往英國，同月16日（上周一）抽取樣本進行新冠病毒檢測結果為陽性。她沒有病徵。中心正繼續與英國衞生當局跟進個案和就個案進行流行病學調查。為審慎起見，她於潛伏期曾居住的沙田穗禾苑詠昌閣會被納入強制檢測公告。

食物及衞生局的強制檢測公告中指，任何在今年8月2日至8月25日期間曾身處沙田穗禾路8號穗禾苑詠昌閣超過兩小時的人士，須於本周五（8月27日）或之前接受檢測。受檢人士若在8月23日至8月25日期間已進行檢測，會獲視為已遵從 強制檢測公告的規定。

▼8月17日東涌東薈城等再次強制檢測▼



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穗禾苑詠昌閣明設流動採樣站

當局明日（26日）會在沙田火炭穗禾苑詠昌閣外空地增設流動採樣站，為須接受強制檢測的穗禾苑居民及工作人員提供免費服務。連同18間社區檢測中心，全港各區於明日合共有29個社區檢測中心／流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務。

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▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至8月26日)▼

