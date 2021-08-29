警隊招募日｜新設模擬宿舍體驗入學堂　退役運動員投考冀維護安定

香港警察學院今日（29日）舉行「警察招募體驗日」，有1400人報名，警隊新增模擬學堂宿舍展覽，讓有志投考人士了解學堂生活，有38歲的學警分享經驗，坦言考試差點體能「肥佬」，建議投考者要「減下肚腩，做足準備」；亦有36歲學警形容體能操練艱苦，分享獨特「訓練」心得，「周未返屋企加操，瞓飽就練，練完又瞓。」

今日參加者中有前乒乓球運動員身影，曾多次代表香港出戰國際賽的鄺啟軒（Kenny）稱運動員與警員相似，同樣講求自律，不會擔心同儕壓力，期望成為警員後可以維護香港安定。



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警察招募日安排警犬隊、衝鋒隊、軍裝巡邏小隊、鐵路應變部隊、重案組及警察機動部隊等人員展示裝備及講解日常工作。

警方今次增設模擬學堂宿舍場景，由一批學警與入場人士交流，有38歲學警表示，入學堂前體能差點「肥佬」，幸考試拉上補下後成功「一take pass」，經受訓後現時一分鐘內可以做到近50下掌上壓及sit-up，他建議投考者「有心考就先減下肚腩，做足準備，就可以投到。」

亦有36歲學警分享「訓練」心得，他指初入學堂體能訓練十分辛苦，因此周未回家都會加操，「周未就係『瞓』同埋『練』，瞓醒就練，練完就瞓」，建議投考者可作針對性訓練。

人事部招募組警司陳純青（中）表示，受七一襲警案影響，預計下半年投考人數存不確定情況。（盧翊銘攝）

三成投考者年屆30歲或以上

警隊人事部招募組警司陳純青表示，今年5月曾舉辦招募日，有450人即場報名投考，部份人上周已經入學堂受訓，今次招募日就有1,400人報名參與，上午有八成出席率，警隊2021/22年度目標招募195名見習督察及1345名警員，而30歲或以上投考及取錄人士維持三成，與25歲或以下相若。

政府已全面接納《紀律部隊職系架構檢討報告書》建議，包括警隊在內多個紀律部隊將上調增薪點、起薪點及頂薪點等。陳純青指出，相信薪酬是求職者其中一個考慮因素，但除了穩定薪酬及福利，還有更具意義及多元化的工作。

陳續指，雖然2021上半年投考及取錄人數比2020下半年分別上升一成及五成，但最近發生的「孤狼式恐襲」及嚴重罪案或令投考人士及其家人感憂慮，認為下半年投考數字存有不確定情況，他強調警隊會提供足夠訓練應對，確保警務人員安全。

警隊另外安排4名參加者受訪，鄺啟軒(Kenny)是退役乒乓球精英運動員，他於2014年退役，現於城市大學修讀金融，他指運動員工作廣泛，可以擔任教練，但認為自己的價值觀與警隊相近，「具自律及適應力強，喜歡接受不同挑戰」，至於會否受因投考日警員而受到同儕壓力？Kenny坦言：「有容乃大，求同存異，我只想令香港安定，堅負使命。」

現年25歲的Kayley在英國留學回港，曾於獵頭公做顧問，她計劃投考見習督察。至於阿欣就曾在船務公司工作，她強調：「每個人有政見，我就中立嘅，我只做啱嘅嘢，就係維護法紀。」巴裔青年Ali稱其兄長任職警員4年，受他影響都希望加入警隊。