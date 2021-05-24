警方辦招募日　女警報案室化解洩忿者來電︰所聽所見就係真相？

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-05-24 00:02

警察招募體驗日——「守城．搜承」將於本月30日於警察學院舉行，有意投考警隊人士可即日進行體能測試。任職警員10年的女警麥詠芯提醒，有意投考市宜先認識警隊，「唔可以一張白紙咁」，女士亦要有犠牲長秀髮的準備。麥又指，前年反修例示威期間，在報案室收到市民致電洩忿，相信只要互相聆聽和溝通，便可解決紛爭。

警招募體驗日出動「守城部隊」 中大新紮師兄︰體驗重要過聽人言

現駐守警察機動部隊Z大隊第四小隊的麥詠芯加入警隊10年，她稱自己從小富正義感，小五就想加入警隊，認為加入警隊「唔一定要驚天動地，破大案拉大賊」，有時候扶市民過馬路，幫手推紙皮車，解答問路等，都可以有滿足感，建議有意投考人士要做足準備，了解自己性格是否適合，更重要是不怕犠牲長頭髮。

警隊近年投考及取錄人數

加入警隊10年，難免接觸過不少持不同立場的市民，麥稱自己不介意爭執，如果對方願意溝通，會把握機會聆聽和解說，「我會講解返警察工作，有時係咪真係如你所聽所見，就係真相呢？」

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前年反修例示威，麥駐守交通部報案室，曾有市民因對警隊不滿，怒氣沖沖致電發洩，麥當時冷靜處理，向對方講解事件，令投訴人釋懷，「係咪要硬碰硬呢？講解完情況其實唔係佢想像中咁差，有時唔係Facebook見到張相咁。」

警隊將於5月30日假警察學院舉行警察招募‧體驗日—「守城‧搜承」。（警務處提供圖片）

▼警方宣傳片《守城》劇照▼