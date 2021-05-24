警招募體驗日出動「守城部隊」　中大新紮師兄︰體驗重要過聽人言

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-05-24 00:01

香港警務處警察招募組將於本月30日，於警察學院舉行警察招募．體驗日—「守城．搜承」，是首度移師學院舉辦的大型體驗日。警隊宣傳片《守城》部隊會展示裝備與市民交流，有志投考人士更可即日參與體能測試。 警隊人力資源科總警司李仲華指出，反修例風波後投考人數雖然下跌，但警隊重質不重量，年齡亦不是局限，歡迎有興趣人士投考。「新紥師兄」見習督察羅錦峯在社會事件後加入警隊，明白市民會有一套看法，但希望「唔好只係聽人講」，到場親身認識警隊。

反修例風波 女警接市民來電洩忿耐心講解 「有時唔係fb見到咁」

警務處人事部人力資源科總警司李仲華表示，招募體驗日現正接受報名，屆時警隊宣傳片《守城》內的部隊會展示裝備，及與入場人士面對面交流，學院會開放訓練場地及裝備，提供VR訓練體驗，學員及教官親身解答投考疑難，有意投考警隊人士更可即場參與體能考核，成功通過測試，日後可直接進入初步遴選。

警隊近年投考及取錄人數

近年取錄人數跌 警：重質不重量

2019年反修例事件撕裂警民關係，根據警方數字， 2020/21年度有11,607人投考，最終取錄754人，較19/20年度11,974人投考及取錄874人微跌。李仲華強調，警隊重質不重量，亦希望打破社會迷思，強調年齡不是界限，年長人士亦可以加入，有心不怕遲。

新紥師兄憶述：身邊朋友不理解

現年23歲、駐守香港仔警署，擔任軍裝巡邏小隊第一隊指揮官的羅錦峯上月學堂畢業。他在反修例事件後加入警隊，直言家人感到擔心，身邊朋友不理解，但沒有動搖其決心，「我覺得自己係好正直嘅人，呢份正義感同警隊價值觀一樣，唔會因為身邊人反對而放棄」。

羅在中文大學環境科學系畢業後立即投考，求學時曾參與警隊學長計劃，從中明白長官的想法，他稱理解市民對警隊有一套看法，因此建議參與體驗日，「係咪好似外界所講咁樣？親身體驗好重要，唔好只係聽人講。」

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繼續用社交媒體

近年不少警員都被「起底」，羅稱自己為人較低調，會在合符警隊價值觀及市民信心下，繼續使用社交媒體，「唔係懼怕啲乜，只係唔想引起衝突」。羅又強調「君子慎其獨」，在擔任警務人員後不會作出令人誤會的行為，肩負使命做好本份。

▼警方宣傳片《守城》劇照▼

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