變種病毒｜愉景灣強檢　居民：已打針不怕　政府應開放經濟活動

有一名愉景灣居民感染L452R變種病毒，患者為英國輸入的初步確診個案，在過去21日居於愉景灣觀霞樓，該大廈及另外3個患者曾到訪的地方（29日）需進行強制檢測，包括兩間愉景灣食肆及中環香港海事博物館。



位在愉景灣觀霞樓外對出空地的檢測站於中午2時開始運作，數十人在排隊進行檢測，惟現場只有一輛檢測車，進度十分緩慢。部份當區市民表示已接種好疫苗，對是次變種病毒傳入並不擔心，認為政府在防疫措施上已做得很好，現階段感逐步開放更多經濟活動。



政府在昨天（28日）發現一宗由英國抵港，在過去21天曾在本港居住的初步確診個案，當中涉及L452R變種病毒，患者的居所及曾到訪的4個指定地點需進行強檢，包括愉景灣觀霞樓、愉景灣 D'Deck 食肆Pascucci、愉景廣場 A 座的麥當勞及中環香港海事博物館。

市民：港府控疫做得好 應開放經濟

居住在愉景灣的陳小姐在8月期間曾到訪區內的麥當勞，收到安心出行的通知後，立即接受檢測，她指港府在防疫措施上已做得「很好」，她以英國、台灣為例，指當地曾大規模爆發疫情，「對比起英國、台灣，香港做得好到加零一。」

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她認為本地疫情無可能做到「清零」，又指港府已做齊各種防疫措施，例如推廣打針、安心出行、強制檢測及要求市民帶口罩等，現階段應見步行步，在疫情開始緩和時便應「開放經濟」，萬一再爆發又再度收緊，形容「人是流動的」，難免會有確診個案，但經濟活動則無法停頓。

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市民稱不擔心 強檢餐廳照常營業

另一愉景灣居民唐先生在室外等候約二十分鐘完成檢測，他認為香港偶然會有變種病毒傳入，但並不擔心，自己已接種好兩劑疫苗，又指「每次有一些風險時，只要按照正常程序處理的話，傳播機會便不高」。

記者今日亦有到兩間食肆查看，發現位在愉景灣廣場的兩間食肆照常開門營業，無礙市民到場用餐。