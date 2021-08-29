變種病毒｜愉景灣強檢　居民：已打針不怕　政府應開放經濟活動

有一名愉景灣居民感染L452R變種病毒，患者為英國輸入的初步確診個案，在過去21日居於愉景灣觀霞樓，該大廈及另外3個患者曾到訪的地方（29日）需進行強制檢測，包括兩間愉景灣食肆及中環香港海事博物館。
位在愉景灣觀霞樓外對出空地的檢測站於中午2時開始運作，數十人在排隊進行檢測，惟現場只有一輛檢測車，進度十分緩慢。部份當區市民表示已接種好疫苗，對是次變種病毒傳入並不擔心，認為政府在防疫措施上已做得很好，現階段感逐步開放更多經濟活動。
政府在昨天（28日）發現一宗由英國抵港，在過去21天曾在本港居住的初步確診個案，當中涉及L452R變種病毒，患者的居所及曾到訪的4個指定地點需進行強檢，包括愉景灣觀霞樓、愉景灣 D'Deck 食肆Pascucci、愉景廣場 A 座的麥當勞及中環香港海事博物館。
市民：港府控疫做得好 應開放經濟
居住在愉景灣的陳小姐在8月期間曾到訪區內的麥當勞，收到安心出行的通知後，立即接受檢測，她指港府在防疫措施上已做得「很好」，她以英國、台灣為例，指當地曾大規模爆發疫情，「對比起英國、台灣，香港做得好到加零一。」
+1
她認為本地疫情無可能做到「清零」，又指港府已做齊各種防疫措施，例如推廣打針、安心出行、強制檢測及要求市民帶口罩等，現階段應見步行步，在疫情開始緩和時便應「開放經濟」，萬一再爆發又再度收緊，形容「人是流動的」，難免會有確診個案，但經濟活動則無法停頓。
▼8月27日起學生可取即日籌接種疫苗▼
+17
市民稱不擔心 強檢餐廳照常營業
另一愉景灣居民唐先生在室外等候約二十分鐘完成檢測，他認為香港偶然會有變種病毒傳入，但並不擔心，自己已接種好兩劑疫苗，又指「每次有一些風險時，只要按照正常程序處理的話，傳播機會便不高」。
記者今日亦有到兩間食肆查看，發現位在愉景灣廣場的兩間食肆照常開門營業，無礙市民到場用餐。
強制檢測｜11處地方須強檢 愉景灣觀霞樓、麥當勞涉變種個案上榜新冠疫苗｜聶德權：目標「全民接種」 強制打針擴至檢疫酒店員工市民投訴元朗大棠有數百大學生辦大型營火會 質疑違反限聚令移民潮｜小學一級10人退學 中一收生數激減 校長倡加強小班教學開學｜小學恢復全日面授機會微 低年級影響大 校長：多咗人留班