移民潮｜小學一級10人退學　中一收生數激減　校長倡加強小班教學

移民風吹起，在教師離職潮及學生退學潮下，今年明顯較多學校招聘教師，同時名校也罕有要賣廣告招插班生。中學校長會主席連鎮邦今早（29日）於商台節目指，留意到學校的中層教職員流失情況，促請當局提高教育界的競爭力及保留人才，並建議進行全港師資調查。

本身是小學校長的香港島校長聯會副主席詹漢銘則透露，每間學校退學情況不同，有學校同一級別10多個學生退學，「退學人數多咗係事實。」不過他認為，就學人數下降是進一步推行小班教學好契機，建議以25人為中線，就學人數多時為30人一班，反之則以20人一班。



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中層教職員流失 校長籲保留及吸納人才

中學校長會主席連鎮邦表示，留意到學校的中層教職員流失，指上月已就新一份《施政報告》提交意見書。他認為，雖然政府已向教育界投放不少資源，但須「保才、納才、育才、專才」，以提高教育界的競爭力及保留人才。他更笑說，最近差不多每日被傳媒追訪教師離職和學生退學情況，因此建議當局進行全港師資調查，並考慮調整師資培訓課程的名額。

退學潮加出生人數降 校長憂縮班

除了教師離職潮外，學生退學潮亦相當明顯，詹漢銘透露每間學校的情況不同，或出現同一級別10多個學生退學，「退學人數多咗係事實。」同時，出生人數下降亦為學校帶來困難， 詹透露未來6年，升小一學生人數與今年有巨大差距，「好多校長都擔心要縮班，但睇唔到正面解決方法。」

詹批評教育局沒考慮以其他方法代替，指過往小學曾一度擴班30人，建議以25人為界線，升學人數多時可設30人一班，反之以20人一班。他認為，升學人數下降亦是機會進一步推行小班教學，強調任職校長多年，「都係煮到埋嚟先食。」而連鎮邦亦補充，中學亦遇到相同的情況，今年升中一學生人數，與去年相比「爭一截」。

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公社科取代通識科下月推出 校長︰咁短時間做咁多嘢唔容易

此外，公民及社會發展科將於九月在中四級推出，但教科書最快於2022年才完成。連鎮邦認為，「咁短時間做咁多嘢唔容易」，指教師需在沒有教材的情況下，選取更多相關資料作評估事例，例如報章、參考書等，並需花時間核實資料的準確性。「（教師）每日入課堂嘅挑戰係大，大家都知一對鞋Fit唔到咁多人。」

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