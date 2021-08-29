新冠肺炎｜兩「疫船」虛報零染疫　16船員抵港時確診　衞生署報警

早前貨船「Thor Monadic」由印尼抵港，船上23名船員中，有15人確診新冠肺炎，全部均帶有L452R變異病毒株；另外，再較早前一名男子跟隨貨船M/V Asia Energy周日從韓國抵港，同樣帶有L452R變種病毒。衞生防護中心今日（29日）表示，兩艘貨船的營運人涉嫌向衞生署申請自由無疫通行證時，提供虛假資料，署方已就事件通報警方，現時仍在調查中。



據了解，涉事船員曾發病但瞞報，大約兩名有病徵船員被送往急症室。



韓國抵港船員7月中已發病

之前一名43歲男船員，跟隨貨船M/V Asia Energy於8月8日從韓國抵港，之後發現他帶有L452R變種病毒。衞生防護中心追查下發現，男子7月12日已發病，即到港前已染疫至少一個月，其貨船7月曾有人確診，隨即在南韓檢疫14日，惟仍未發現該男船員中招。

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另一艘貨船「Thor Monadic」，於8月24日由印尼抵港，船上23名船員中，有15人的樣本結果呈陽性，全部均帶有L452R變異病毒株。之後所有確診船員送往醫院隔離治療，貨船上的其餘船員亦須留在船上檢疫。

圖為在本港山頂拍攝到的貨船，並非涉事貨船。（資料圖片）

涉申由無疫通行證提供虛假資料

衞生防護中心表示，就貨船Asia Energy及Thor Monadic的營運人，涉嫌向衞生署申請自由無疫通行證時，提供虛假資料，衞生署已就船隻的營運人懷疑違反《預防及控制疾病規例》（第599A章）通報警方，現時仍在調查中。據了解，涉事船員曾發病但瞞報，大約兩名有病徵船員被送往急症室。