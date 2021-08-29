移民潮｜感社會環境變　港夫婦冀移英生育：對當地教育較有信心

本港湧現移民潮，與移民相關的查詢人數亦都急增。「第二屆國際移民及置業博覽」一連兩日在會展舉行，今日（29日）為展覽最後一日，吸引不少人到場查詢。有港人表示，有感社會環境近年變遷，打算偕妻子透過BNO Visa方法移居英國，抵埗後亦會重新考慮生兒育女問題，直言對英國教育制度較有信心。



+ 5

「第二屆國際移民及置業博覽」一連兩日在會展舉行，現場有多個攤位，提供不同國家的移民、升學資訊，不少攤位人頭湧湧。

37歲的梁先生與妻子一同到場，期望透過英國BNO簽證方法離港，直言因門檻較低，故會是二人首選。（黃浩謙攝）

37歲的梁先生與妻子一同到場，期望透過英國BNO簽證方法離港，直言因門檻較低，故會是二人首選。他說，以往未曾想過移民，但認為現時社會環境變遷，才開始考慮移民，「比較之下，嗰邊都係好新環境，同香港有好大分別。」

文員願到英國做體力勞動、低下階層工作

梁稱，在香港生兒育女的成本較高，又擔心下一代的教育，移英後反而會考慮，對英國教育制度較有信心。原任職文員的他預計，抵英後難找到相關工作，亦有心理準備需從事體力勞動、低下階層工作。

有港人冀於加拿大發展

接近30歲的陸先生表示，自己從事建築業界，基於工種、香港目前政局問題，「唔係太適合自己」，又認為在港生活有很多束縛。他稱，身邊一半朋友都已移民，目前偕未婚妻考慮移居至北歐或加拿大，認為加拿大環境舒服，社會環境和諧，期望三年內離開，「最緊要工作優先，都會考慮讀書，之後再拎居留。」

另外，亦有入場家長為子女查詢留學資訊。育有一名就讀中五兒子的曾先生稱，暫未為兒子選好留學地方。曾稱，兒子身邊不少朋友已赴外國如英國、澳洲、加拿大讀書，強調自己未有長遠移民打算，但認為留學可擴闊眼界，以後在哪裡發展，則留待子女決定。