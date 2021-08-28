移民潮｜憂子女留港遭「洗腦」　未踏足過加拿大港爸計劃移民當地

本港移民潮再現，大批家長帶同年幼子女離開香港。第二屆「國際移民及置業博覽」於今、明兩日（28-29日）舉行。有到場參觀市民表示從未到訪加拿大，但由於認為近年本港學術自由下降，擔心小朋友被「洗腦」，為了讓子女得到更好的教育，計劃於兩年內移居加拿大。



亦有市民計劃帶同小朋友移居英國，並指隨著BNO開放5＋1政策，令移居當地更為方便。而移民的目的，同樣是為了讓小朋友有更好的成長環境。



為子女提供更好成長環境

入場參觀展覽的王先生表示自己從未踏足加拿大，但眼見近年學術自由下降，亦擔心小朋友被「洗腦」，故計劃帶同小朋友移居加拿大，讓小朋友可於更好的教育制度下成長。王先生計劃於兩年內以加拿大救生艇計劃Stream B的形式，即於加拿大工作一年以申請楓葉卡。

對於移居當地的交接，王先生預期工作、圈子上都需要重新開始，亦不捨香港的人及文化，但為了小朋友可得到更好的成長環境，認為是「必要的取捨」，「大人冇咩嘢嘅，適應力都OK」；小朋友則對加拿大的生活十分嚮往，王先生認為趁小朋友仍年紀小，「趁未定型」儘早移居外地，會減低不適應的可能。近期他亦幫小朋友報讀英語的課堂，以提高語文能力以適應外地生活。

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市民：BNO 5＋1政策令移居更方便

歐太太及歐先生亦於今日到場參觀展覽，歐太太亦同樣以給予小朋友更好成長環境為理由，有移居英國的打算。歐太太提到，隨著BNO開放5＋1政策，令移居當地更為方便，加上曾到當地讀書，認為英國的生活都易接受，故以英國為移居目標，她亦提到英國的生活節奏較香港緩慢，「香港節奏好急促」，移居後生活上可更為放鬆。

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