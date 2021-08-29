移民潮｜回流插班生乍現　何漢權籲給予輔導關懷：佢哋係返番屋企

移民潮帶動下，公營中小學紛現退學潮，但另一邊廂，有校長透露近日有少數離港移民不足兩年家庭「回流」，並查詢子女申請插班手續。13名校長組成「教育專業聯盟」參加教育界選舉委員會界別分組選舉，其中教育評議會主席何漢權今日（29日）回應移民生回流香港插班情況時，籲教育界提供輔導工作，從教學角度要作出關懷與歡迎，因為：「佢哋（回流學生）係返番屋企。」針對適齡人口下降問題，教育局局長楊潤雄早前透露不排除需縮班殺校，聯盟召集人招祥麒期望政府要慎重考慮，並檢視香港人口發展，包括內地人來港情況，制定出短、中、長期政策。



移民潮帶動下，公營中小學出現退學潮，對比教育局學生人數統計報告，今年6月中小學剩餘學額比去年10月大增逾7,999個，即2020/21學年期間近8,000中小學生退學，當中近5,400人是小學生。然而，新學年開學在即，陸續有小學校長接到移民港人查詢，欲了解學校招收「插班生」要求。

面對移民回流學生 何漢權籲應提供輔導

對於近日傳出有移民學童回流消息，教育評議會主席何漢權指香港是國際城市，解決方法應是多元，期望局方多與業界商討，教育界亦應提供輔導工作，歡迎同學「返回家中」，他指，「有佢回流（學生家長及學生）原因，從教學角度都要作出關懷、歡迎。」

教育評議會主席何漢權認為，解決方法應是多元，期望局方多與業界商討。（羅君豪攝）

適齡學童下降學校無從自行解決 政府應制政策協助

教聯會主席黃錦良、教育評議會主席何漢權等13名校長早前組成「教育專業聯盟」，報名出戰教育界選委，聯盟在今日記者會提出多項涉及教育的施政建議。

聯盟建議包括在小學方面，加強德育、國民教育的師資培訓及管理人手，增加學與教資源，並要改善中層管理人手及理順小學校長、副校長薪酬架構，全面推行小班教學。

對於楊潤雄早前提到，若適齡人口持續偏低，政府長遠需調節教育資源，不排除或需縮班殺校。聯盟召集人招祥麒認為，政府應慎重考慮，不應只專注於香港發展，亦應環顧內地環境，「過去香港人口都係驟增驟減」，惟承認香港適齡學童數目不斷下降，幼稚園、中小學皆面對收生困難，學校無從自行解決，期望政府制定出短、中、長期政策。

教協解散不會對香港教育產生很大轉變

被問到教協解散對教育界的影響時，教聯會主席黃錦良提到，由13人組成的聯盟多元，代表很多前線教師權益，有廣泛代表性，相信不會因少了個別教育團體後，香港教育產生很大轉變。

面對學童數量下降，聯盟召集人招祥麒（中）期望政府制定出短、中、長期政策。（羅君豪攝）

至於中學方面，聯盟提出增加班師比，改善師生比例；提升額外人手，負責統籌學校的STEM教育等。幼稚園方面，聯盟促請政府調增每名幼稚園學生的單位資助額，並增加幼教編制人手。招祥麒說，明白制定政策有輕重緩急，會向教育界前線同工發出問卷，期望找出最重要的向特首反映。