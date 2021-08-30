貿發局下月辦「一帶一路」論壇　副總裁：推動港成國際投資平台

香港貿易發展局將於9月舉行「一帶一路」高峰論壇，貿發局副總裁劉會平接受《香港01》訪問時指出，貿發局致力透過平台促成項目方、投資方及香港高端服務業「做Deal」，推動香港成為國際投資平台。貿發局早前成功協助港企在泰國建立數據中心，帶動泰國經濟，為港企開拓業務；未來亦積極跟進印尼「遷都計劃」，將帶領香港團隊爭取參與基建、運輸或電訊等方面發展。



香港貿發局副總裁劉會平表示，貿發局早前成功協助港企在泰國建立數據中心，帶動泰國經濟，為港企開拓業務。（孔繁栩攝）

貿發局副總裁劉會平接受訪問時提到，香港不單是貿易中心，更是國際金融及投資中心，貿發局每年都會舉辦大型會議及展覽，是世界各地企業開拓商機的其中一個重要平台，為項目方、投資方及香港高端服務業對接，促成「做Deal」（Deal making），以達至三贏局面。

冀締造催化效應增加商機

劉會平續指，貿發局亦希望為香港成為國際投資平台締造催化效應（catalytic effect），增加各方的互信，促進長期合作關係及增加商機，「當做投資就會諗起喺香港搵對家、服務業，投資項目非一次性，其實都有助提升當地經濟，好處係超過一單Deal。」

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助港企於泰國建立數據中心

貿發局香港及泰國辦事處早前成功協助本港公司「亞洲脈絡」，在泰國覓地興建數據中心，劉會平透露，項目涉及9000萬美元，貿發局團隊推薦了電訊公司、律師、會計及獵頭公司等，今次成功對接，令有關公司有意再經貿發局，在其他地區發展業務。

力爭香港參與印尼遷都計劃

印尼近年推動「遷都計劃」，擬於東加里曼丹省建立新首都，劉會平指貿發局曾與印尼方召開圓桌會議，他指這是千載難逢的機會，涉及興建新酒店、機場、鐵路、電訊等，雖然印尼方因疫情押後計劃，但貿發局一直積極跟進，協助港方爭取機會。

截至2019年11月, 中國已與137個國家和30個國際組織簽署了197份共建「一帶一路」合作文件。圖為中國企業投資的希臘比雷埃夫斯港。（新華社）

近年中美關係緊張，本港又發生社會事件，被問到西方投資者有否減少在港投資？劉會平稱在貿發局平台上看不到有減少跡象，「要搵投資者嘅，對香港金融地位沒有質疑，仍然想來港搵投資者」，因此預期未來對接項目會更多；而且在《十四五規劃綱要》下，香港在推動「雙循環」下有一定角色，相信會有更多國內投資者經香港「走出去」。

貿發局將於今年9月1至2日在香港會議展覽中心舉行「一帶一路」高峰論壇，在2019/20年度的「一帶一路」高峰論壇及亞洲金融論壇，貿發局為超過550個項目舉行了1,500多場項目對接會，雖然2020/21受新冠疫情影響，但在視像通訊應用下，亦為超過910個項目舉行了1,450多場項目對接會。