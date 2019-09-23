貿發局「邁向亞洲　首選香港 」活動　逾1500美國商界領袖參與

香港貿易發展局主辦的推廣活動「邁向亞洲 首選香港 」（Think Asia, Think Hong Kong），於9月19至20日在美國洛杉磯舉行。貿發局新聞稿表示，活動有大型高峰論壇、多場商貿論壇與配對會議、交流活動、商貿團及晚宴，共吸引超過1,500名商界領䄂參與。

安排近340場商貿配對會議

貿發局指出，「邁向亞洲 首選香港」商貿論壇，邀請到超過50位香港及美國的政商界領袖擔任演講嘉賓，又安排了接近340場商貿配對會議，讓香港的企業及服務供應商，與美國企業探討合作。

貿發局主席林建岳表示，香港是美國跨國企業及中型企業與亞洲市場連接的最重要「超級連繫人」。（資料圖片）

林建岳強調香港「超級連繫人」角色

貿發局主席林建岳在活動開幕環節上發表演說，表示香港是美國跨國企業及中型企業與亞洲市場連接的最重要「超級連繫人」；而洛杉磯則是香港及亞洲企業於北美地區，特別是在美國市場尋找資金及拓展業務的關鍵商貿平台。

至於近日示威活動，林建岳表示：「香港以務實和抗逆力強見稱，其基礎功能如法律體系及獨立的司法制度將繼續行之有效。我確信香港能戰勝挑戰，繼續邁步向前。」

商貿考察團訪美國創科企業

跟「邁向亞洲 首選香港」同期舉辦的商貿考察團，帶領25位香港企業及初創企業代表到訪聖地牙哥、橘郡及洛杉磯，與當地創科界洽談南加州及香港兩個蓬勃初創生態系統在創新科技界的投資及緊密合作下帶來的機遇。考察團由香港貿發局主辦，香港數碼港、香港科學園為策略夥伴，團員來自不同業界，包括智慧城市、金融科技、物聯網、教學科技、醫療科技及機械人技術等。

機管局董事會主席蘇澤光、商務及經濟發展局局長邱騰華、旅發局主席彭耀佳等，均有出席活動推廣香港的城市品牌形象。