新冠疫苗｜今僅1.8萬人接種　近3個月首失守2萬關口　預約創新低

本港新冠肺炎疫苗接種計劃由2月底展開，今日（29日）踏入第185日。政府指，至今累計有409.64萬人已接種至少一劑疫苗，即有60.8%的12歲及以上市民已接種疫苗。不過，今日接種第一劑的市民，僅18,738人，跌破2萬大關，為近3個月來新低；預約接種疫苗的人數再下跌，只有約7,700人預約，按日跌400人，再創人數新低。



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409萬人已打針 接種率為60.8%

政府公布，累計有4,096,421人接種第一劑疫苗，當中2,588,058人接種復必泰，1,508,363人接種科興，至今已有60.8%的合資格接種人士接種了最少一劑疫苗。自疫苗接種計劃開展以來，政府已為參與計劃的人士接種共約7,463,013劑疫苗。

截至今日下午8時的過去24小時，共有約51,077人接種了疫苗，當中接種第二劑的有32,339人，但第一劑的僅有18,738人，跌穿2萬大關，創5月30日以來的新低，其中接種復必泰疫苗的有15,473人，科興則只有3,265人。

僅7700人預約 連續兩日創新低

至於預約人數，只有約7,700人預約接種時間，連續兩日創新低，較昨日再少400人。當中約6,300人預約接種復必泰疫苗，約1,300人預約接種科興。

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10人接種後副作用送院

昨日共有10宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中5人已經出院，4人留院觀察，1人不遵從醫生勸告自行出院。