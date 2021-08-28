新冠疫苗｜全港共接種逾741萬劑　增8,100人預約打針創新低

12歲或以上接種新冠疫苗人口已逾六成，惟近日有多名專家表示，接種率需更高才能放寬社交距離措施。今日（28日）雖繼續有逾6萬人接種疫苗，單日增加60,800人打針，惟預約人數持續下跌，今日只有8,100人預約接種時間，是新冠疫苗接種計劃推出184日以來，預約人數最低的一日。



今日共有約60,800人接種疫苗，當中有17,000人接種科興疫苗，43,900人接種復必泰疫苗，兩款疫苗累計在港已接種約7,411,800劑，科興佔37.2%，復必泰佔62.8%。全港已接種第一針人口有60.5%。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今早表示，當長者的接種率達七成或以上，就有條件放寬感染控制措施，逐步恢復通關。惟港府疫苗接種計劃資料顯示，目前60歲或以上人士接種率僅四成，當中80歲或以上群組接種率最低，只有11.34%；60至69歲群組亦只有53.43%，距離七成仍有一段距離。

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預約接種疫苗人數於8月上旬創高峰後，顯著回落。今日預約人數更跌至8,100人，為計劃推出以來新低。今日有1,700人預約接種科興疫苗，6,400人預約接種復必泰疫苗。

周五14人接種後出現常見副作用送院

另外，截至今日零時零分，昨日（27日）共有14宗出接種疫苗後出現常見副作用而送院的個案，情況穩定，全部已離開醫院，其中8人出院，5人不遵從醫生勸告自行出院，一人未經診症自行離開醫院。

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