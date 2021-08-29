強制檢測｜健身室Pinnacle Performance上榜　疑返港復陽女子曾到

衞生防護中心今日（29日）表示，正調查一宗外地確診新冠肺炎的復陽個案，涉及一名居於石澳村的29歲女病人。中心指，女子潛伏期曾居住的地方，以及曾到訪的地點，均納入強制檢測公告。



政府今晚公布強制檢測名單，新增一個處所，為灣仔摩理臣山道天樂廣場Pinnacle Performance。根據網上介紹，該處為健身中心。



女病人只酒店檢疫7日 返回石澳住所始確診

在本月20日之前，曾在港完成接種疫苗並可出示三個月有效的病毒抗體證明，從外國非高險地方回港，於酒店檢疫只須7日。涉事的29歲女子在6月底離港後，曾到英國、西班牙及葡萄牙，趕在8月19日抵港，由於符上條件，只需酒店檢疫7日，在本月26日回到石澳石澳村208號住所。

不過，該女子於本月27日(上周五）按規定接受強制檢測時，其樣本對病毒呈陽性，並帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。患者聲稱在葡萄牙感染，上機前病毒檢測呈陽性，衞生署相信屬復陽個案，但其抵港後的病毒樣本CT少於30，即病毒量不算低。

已打疫苗仍要強制檢測

涉及該女病人的三個地方，已於昨晚（28日）納入強制檢測，根據食物及衞生局今晚公布的強制檢測公告，新增一個地點，為灣仔摩理臣山道天樂廣場7樓Pinnacle Performance。任何在今年8月27日上午6時至8時到訪的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客，均須於8月31日或之前接受檢測。

假如受檢人士於8月27至29日期間，已經接受檢測，則會獲視為已遵從強制檢測公告的規定；為謹慎起見，已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士，亦須接受上述強制檢測。

▼石澳石澳村208號鄰近石澳後灘▼

